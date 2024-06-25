Бомба замедленного действия в РФ: может ли с Дагестана и Чечни начаться гражданская война

В Дагестане вспыхнули начавшиеся в воскресенье боевые действия 23 июня. Эти столкновения имели место на улицах городов, включая Дербент и столицу региона Махачкала. Лишь на второй день после бойни в Дагестане, где погибли около 20 человек появилась реакция Путина. Со слов пресс-секретаря главы Кремля Дмитрия Пескова "Путин глубоко сочувствует родственникам погибших в Дагестане" и при этом "кивает" на Украину, которая как всегда во всем виновата. При этом в Институте изучения войны (ISW) считают, что Кремль напрасно пытается вновь приплести к нападению в Дагестане Украину, ведь, скорее всего, теракт совершило северокавказское отделение Исламского государства. На что похоже то, что произошло в Дагестане? Может ли и в самом деле "вспыхнуть" Кавказ? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Нападение в Дагестане. Фото: из открытых источников

Складывается много факторов

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний отметил, что на Кавказе постоянно что-то происходит, особенно в Дагестане, потому что это сложный этнический регион. Там периодически происходят какие-то перестрелки, вводится режим контртеррористической операции и так далее.

"Но эта ситуация отличается тем, что она накладывается на войну, которую ведёт Россия против Украины. Очень много дагестанцев погибло уже в Украине. Также накладывается на то, что после теракта в "Крокусе" в России велась достаточно разнузданная кампания против выходцев Кавказа и мигрантов. Возможно это тоже накладывает свой отпечаток на то, что сейчас происходит", – отметил эксперт.

Что касается вопроса, есть ли перспектива, что "вспыхнет" Кавказ, то Тарас Загородний согласен с тем, что теоретически она существует.

"Опять же, складывается много факторов, плюс исламский фактор, плюс, я считаю, что именно Дагестан и Чечня являются самыми перспективными с точки зрения и выхода из состав Российской Федерации и, с точки зрения, как горячих точек. Почему? Потому что там очень маленький процент этнических россиян. Например, в Татарстане их приблизительно половина. Есть пассионарные элиты, которые готовы там возглавить это движение. Тот же Кадыров и чеченцы. Плюс в Дагестане есть какие-то люди. Не будем забывать, что известный всем герой Кавказа Шамиль, который возглавлял борьбу против россиян, называл себя имамом Чечни и Дагестана. Мы это тоже должны всегда помнить. Речь о том периоде, когда ещё шла Кавказская война, которая длилась чуть ли не до середины XIX века. Она почти 100 лет шла. Возвращаясь к вопросу перспективности этих регионов можно сказать, что эти регионы имеют внешние границы, в отличие от того же Татарстана. Это значит, что можно организовать там подвоз вооружения, финансирование и это создаёт экономические предпосылки для независимости. Ну, например, в Дагестане есть нефть, есть выход Каспийскому морю. В Чечне тоже есть выход внешней границы. Все создаёт хорошие предпосылки, чтобы Кавказ "вспыхнул", — высказался эксперт.

Тарас Загородний также обратил внимание на само положение главы Чечни Рамзана Кадырова, который сейчас активно вмешивается в дагестанские дела, но по факту этот человек полностью зависим от Путина.

"Пока есть Путин, есть Кадыров. Не будет Путина, тут же не будет и Кадырова. Потому что несмотря на вражду российских силовиков друг с другом, они сходятся в одном мнении, что Кадыров должен быть уничтожен, образно говоря, ещё позавчера. Поэтому Кадыров пытается оперативно выдвигать своих сыновей на все посты, для того, чтобы зафиксировать за своим родом контроль над Чечней. Соответственно Дагестан нужно рассматривать в одном ключе с Чечнёй. Тем более, что в Дагестане и вообще на Кавказ всегда были традиционные общества, где сохранялись горизонтальные связи между родами, тейпами и людьми. То есть, люди живут более автономно в отношении российской власти. Что касается россиян, то Путин добился того, что они стали абсолютно атомизированы. Россияне без государства вообще никуда не двинутся. А в случае с Дагестаном и Чечней есть традиционный уклад. Ну и плюс, конечно же исламский фактор. Поэтому я не переоценивал бы то, что происходит в Дагестане, но и не недооценивал происходящее. Поскольку контртеррористические операции, которые проходили в Дагестане, например, до начала войны против Украины, все-таки имели такой спорадический характер и не накладывались на общее ухудшение экономической ситуацией и фактор войны", – отметил собеседник портала "Комментарии".

В любом случае, подчеркивает Тарас Загородний, нужно понимать, что украинские спецслужбы тоже должны максимально уделять внимание Чечне и Дагестану, потому что с этого региона могут начаться очень хорошие для Украины события и даже гражданская война, что Украине и нужно.

Кремль будет использовать этот конфликт, как элемент пропаганды

Политолог Дмитрий Воронков не думает, что нам стоит ожидать какого-то масштабирования. Это, скорее, локальный конфликт, который Кремль будет использовать в качестве дискредитации Украины.

"Говорить о том, что Кавказ "вспыхнет" я бы не стал. Не торопился бы даже делать такие предположения. Потому что все это выглядит, как локальный конфликт, который Кремль будет больше использовать, как элемент пропаганды", – прокомментировал эксперт.

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