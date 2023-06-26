logo

BTC/USD

30182.15

ETH/USD

1853.27

LTC/USD

87.05

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

41.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Британские спецслужбы назвали причину отмены военного похода Пригожина в Москву
commentss НОВОСТИ Все новости

Британские спецслужбы назвали причину отмены военного похода Пригожина в Москву

Спецслужбы Британии указывают, что на семье лидеров группы "Вагнера" было давление.

сегодня, 15:00
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Источники в британских службах безопасности назвали причину остановки бунта Пригожина и упразднение его военного похода на Москву. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Telegraph.

Британские спецслужбы назвали причину отмены военного похода Пригожина в Москву

Лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото из открытых источников

Британские службы безопасности указывают, что российские спецслужбы угрожали роковыми последствиями для семей лидеров группы "Вагнера". После угроз Пригожин прекратил свой бунт против российского руководства.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Кроме того, спецслужбы Британии отмечают, что в походе на Москву участвовали 8 тыс. наемников, а не 25, как сообщалось ранее. Таким образом вагнеровцы, вероятно, потерпели бы поражение при любой попытке совершить штурм Москвы.

Впоследствии при содействии Лукашенко между Путиным и Пригожиным было заключено мирное соглашение, при котором он прекращает штурм и отправляется в Беларусь, а Кремль снимает с него уголовные обвинения. После принятия этого предложения, Пригожин не комментировал ситуацию. Также непонятно, что будет с главой российского Минобороны Сергеем Шойгу, которого критиковал Пригожин.

Ранее портал "Комментарии" писал, что российский бывший премьер-министр Михаил Касьянов прокомментировал ситуацию с бунтом Пригожина и указал, что это начало конца для Путина. На следующий день после мятежа Пригожина российский террорист Игорь Гиркин призвал Путина уйти в отставку с поста президента России. В свою очередь российская группировка из заключенных, поддержавшая Пригожина в его бунте, теперь угрожает ему.

Также "Комментарии" сообщали о кремлевской пропагандистке Маргарите Симоньян, которая после долгого молчания попыталась объяснить, почему Кремль нарушает юридические нормы и отпускает Евгения Пригожина.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2023/06/25/yevgeny-prigozhin-moscow-advance-putin-threat-wagner-family/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!