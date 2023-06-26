Британские спецслужбы назвали причину отмены военного похода Пригожина в Москву

Источники в британских службах безопасности назвали причину остановки бунта Пригожина и упразднение его военного похода на Москву. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Telegraph.

Лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото из открытых источников

Британские службы безопасности указывают, что российские спецслужбы угрожали роковыми последствиями для семей лидеров группы "Вагнера". После угроз Пригожин прекратил свой бунт против российского руководства.

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Кроме того, спецслужбы Британии отмечают, что в походе на Москву участвовали 8 тыс. наемников, а не 25, как сообщалось ранее. Таким образом вагнеровцы, вероятно, потерпели бы поражение при любой попытке совершить штурм Москвы.

Впоследствии при содействии Лукашенко между Путиным и Пригожиным было заключено мирное соглашение, при котором он прекращает штурм и отправляется в Беларусь, а Кремль снимает с него уголовные обвинения. После принятия этого предложения, Пригожин не комментировал ситуацию. Также непонятно, что будет с главой российского Минобороны Сергеем Шойгу, которого критиковал Пригожин.

Ранее портал "Комментарии" писал, что российский бывший премьер-министр Михаил Касьянов прокомментировал ситуацию с бунтом Пригожина и указал, что это начало конца для Путина. На следующий день после мятежа Пригожина российский террорист Игорь Гиркин призвал Путина уйти в отставку с поста президента России. В свою очередь российская группировка из заключенных, поддержавшая Пригожина в его бунте, теперь угрожает ему.

Также "Комментарии" сообщали о кремлевской пропагандистке Маргарите Симоньян, которая после долгого молчания попыталась объяснить, почему Кремль нарушает юридические нормы и отпускает Евгения Пригожина.