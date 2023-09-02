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Буданов назвал имена двух российских генералов, которые выступили против войны

Суровикина сделают "крайним" за атаки по Москве, уверен Кирилл Буданов

сегодня, 12:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Высокопоставленные российские генералы Сергей Суровикин и Андрей Юдин выступали против войны с Украиной. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью для "Крым Реалии" сделал глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Буданов назвал имена двух российских генералов, которые выступили против войны

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

"Юдин в Главном оперативном управлении — один из действительно главных планеров. Он лично выступал против всего этого и говорил, что это приведет к катастрофе. Он — один из основных непубличных критиков среди военного руководства Российской Федерации, именно военного, который говорит, что все это катастрофа и чем дальше, тем хуже. Суровикин так же выступал против", — заявил Кирилл Буданов.


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Он добавил, Суровикину Кремлем предопределена роль "крайнего" за мятеж "вагнеровцев". Поскольку он – командующий Военно-космическими силами РФ, то это зона его ответственности. Поэтому судьба этого генерала предопределена Путиным.

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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/budanov-putin-mobilizatsiya-viyna/32572841.html
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