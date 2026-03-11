logo

BTC/USD

69442

ETH/USD

2016.97

USD/UAH

43.86

EUR/UAH

51.04

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Будет ли новый визит Путина в США: в Кремле сделали заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Будет ли новый визит Путина в США: в Кремле сделали заявление

В Кремле заявили, что Владимир Путин не планирует ехать в США на саммит G20.

11 марта 2026, 11:27
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин не планирует лично участвовать в саммите лидеров "Большой двадцатки" (G20), который должен состояться в Соединенных Штатах в конце 2026 года.

Будет ли новый визит Путина в США: в Кремле сделали заявление

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Спикер Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной поездке российского лидера в США на саммит G20.

"Нет, об этом речь не идет сейчас. Президент не собирается", — сказал Песков.

Следующий саммит G20 запланирован на 14-15 декабря 2026 года и должен пройти в Майами.

Владимир Путин в последний раз лично участвовал в саммите G20 еще в 2019 году в японской Осаке. Тогда он провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. После этого российский лидер приобщался к встречам только в формате видеоконференций, в частности из-за пандемии коронавируса, а также ордера на арест, выданного МКС после полномасштабного вторжения России в Украину.

Вместо Путина на протяжении последних лет Россию на саммитах G20 представляли другие чиновники. В 2023 и 2024 годах на встречах присутствовал министр иностранных дел Сергей Лавров, а на саммите в ЮАР в 2025 году российскую делегацию возглавлял заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.

Пока что в Кремле не уточняют, кто именно может представлять Россию вместо Путина на встрече лидеров "двадцатки" в США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Песков сделал новое заявление о мирных переговорах.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле ответили, поставил ли президент США Дональд Трамп Путину новые условия по прекращению войны в Украине во время последнего разговора между лидерами стран.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости