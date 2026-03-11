Будет ли новый визит Путина в США: в Кремле сделали заявление

Российский диктатор Владимир Путин не планирует лично участвовать в саммите лидеров "Большой двадцатки" (G20), который должен состояться в Соединенных Штатах в конце 2026 года.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Спикер Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной поездке российского лидера в США на саммит G20.

"Нет, об этом речь не идет сейчас. Президент не собирается", — сказал Песков.

Следующий саммит G20 запланирован на 14-15 декабря 2026 года и должен пройти в Майами.

Владимир Путин в последний раз лично участвовал в саммите G20 еще в 2019 году в японской Осаке. Тогда он провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. После этого российский лидер приобщался к встречам только в формате видеоконференций, в частности из-за пандемии коронавируса, а также ордера на арест, выданного МКС после полномасштабного вторжения России в Украину.

Вместо Путина на протяжении последних лет Россию на саммитах G20 представляли другие чиновники. В 2023 и 2024 годах на встречах присутствовал министр иностранных дел Сергей Лавров, а на саммите в ЮАР в 2025 году российскую делегацию возглавлял заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.

Пока что в Кремле не уточняют, кто именно может представлять Россию вместо Путина на встрече лидеров "двадцатки" в США.

