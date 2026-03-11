Чи буде новий візит Путіна до США: у Кремлі зробили заяву

Російський диктатор Володимир Путін наразі не планує особисто брати участь у саміті лідерів "Великої двадцятки" (G20), який має відбутися у Сполучених Штатах наприкінці 2026 року.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Речник Кремля Дмитро Пєсков відповів на питання про можливу поїздку російського лідера до США на саміт G20.

"Ні, про це не йдеться зараз. Президент не збирається", — сказав Пєсков.

Наступний саміт G20 запланований на 14-15 грудня 2026 року і має пройти у Маямі.

Володимир Путін востаннє особисто брав участь у саміті G20 ще у 2019 році в японській Осаці. Тоді він провів переговори з тодішнім президентом США Дональдом Трампом. Після цього російський лідер долучався до зустрічей лише у форматі відеоконференцій, зокрема через пандемію коронавірусу, а також ордер на арешт виданий МКС після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Замість Путіна упродовж останніх років Росію на самітах G20 представляли інші високопосадовці. У 2023 та 2024 роках на зустрічах був присутній міністр закордонних справ Сергій Лавров, а під час саміту у ПАР у 2025 році російську делегацію очолював заступник глави адміністрації президента Максим Орєшкін.

Поки що в Кремлі не уточнюють, хто саме може представляти Росію замість Путіна на зустрічі лідерів "двадцятки" у США.

