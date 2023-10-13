Будут серьезные последствия: Путин цинично предостерег Израиль от военной операции в секторе Газа

Российский президент Владимир Путин в негативном ключе высказался о планах Израиля провести наземную военную операцию в секторе Газа. Этот шаг Израиля будет иметь "серьезные последствия". Поэтому, главное "остановить кровопролитие", заявил диктатор, который сам больше чем полтора года руководит ожесточенным вторжением российской армии в Украину. Как передает портал "Комментарии", свое мнение Путин озвучил во время выступления на заседании Совета глав государств СНГ в Бишкеке.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Глава Кремля снова повторил пропагандистский тезис о том, что война в Израиле — "это результат провальной политики США на Ближнем Востоке".

"Мы слышим о планах подготовки наземной операции в Газе. Мы с вами понимаем как это. Совсем если сказать так, полупрофессионально, использование тяжелой техники в жилых районах — это сложное дело и чревато серьезными последствиями для всех сторон. А без техники — это значит, что в тех же жилых застройках проводить эти операции еще сложнее. Самое главное, что потери среди гражданских лиц будут абсолютно неприемлемыми. Там почти 2 млн человек живет. Сейчас главное таки остановить кровопролитие", — заявил Путин.

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Также издание "Комментарии" сообщало – идут седьмые сутки эскалации на Ближнем Востоке, где 7 октября боевики ХАМАС атаковали Израиль, совершив массу военных преступлений, включая массовые убийства мирных граждан, даже младенцев. Армия Израиля (ЦАХАЛ) предсказуемо начала жесткие ответные действия, включая массированные удары по Сектору Газа, подконтрольного ХАМАС. Кроме того, Сектор Газа взят в блокаду (включая перекрытие воды и энергии), пока террористы не вернут израильских заложников. Госсекретарь США Энтони Блинкен уже побывал в Израиле, вскоре туда собирается глава Пентагона Ллойд Остин. Штаты (для которых Израиль – ключевой союзник вне НАТО) направили военную помощь, а также свои авианосцы – в Восточное Средиземноморье. Два корабля Королевского флота направила туда и Великобритания, чтобы отслеживать угрозы региональной стабильности. Какие главные выводы из ближневосточного "погорячения" можно сделать на данный момент? Как ситуация может развиваться дальше, почему это важно и для Украины? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



