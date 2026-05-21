logo_ukra

BTC/USD

77233

ETH/USD

2116.07

USD/UAH

44.23

EUR/UAH

51.3

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія У Кремлі після переговорів Путіна та Сі заявили, що Китай допоможе закінчити війну в Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

У Кремлі після переговорів Путіна та Сі заявили, що Китай допоможе закінчити війну в Україні

У Кремлі повідомили, що під час переговорів Путіна та Сі Цзіньпіна обговорювали війну в Україні.

21 травня 2026, 14:37
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

У Кремлі заявили, що питання закінчення війни в Україні стало однією з головних тем переговорів між російським диктатором Володимиром Путіним та лідером Китаю Сі Цзіньпіном. За словами речника Путіна Дмитра Пєскова, Пекін висловив готовність сприяти мирному врегулюванню війни.

У Кремлі після переговорів Путіна та Сі заявили, що Китай допоможе закінчити війну в Україні

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Речник Кремля Дмитро Пєсков під час брифінгу перед журналістами заявив, що Китай готовий допомогти вийти на "мирну траєкторію" щодо війни Росії проти України.

"Тема України, справді, торкалася. Китай, справді, готовий докласти зусиль для того, щоб допомогти виходу на мирну траєкторію врегулювання. Ми вдячні нашим китайським друзям за це", — заявив Пєсков про переговори Путіна та Сі.

Водночас Пєсков уточнив, що "китайський мирний план", який Пекін презентував ще у 2023 році, під час нинішніх переговорів не обговорювали. Також, за його словами, китайська сторона не висувала нових офіційних ініціатив щодо завершення війни.

"Цей план не обговорювався", — коротко сказав Пєсков.

Нагадаємо, що Китай у своєму "мирному плані" закликав до припинення бойових дій та переговорів, однак запропонований Пекіном план викликав стриману реакцію з боку України та західних партнерів через відсутність чітких механізмів виведення російських військ з окупованих територій.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про переговори Путіна та Сі Цзіньпіна. Що лідери РФ та КНР сказали про війну в Україні.

Також "Коментарі" писали, що Путіна принизили під час візиту у Китаї. Дмитро Пєсков розповів про невдачу на переговорах з Сі Цзіньпіном.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини