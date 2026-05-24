Бункерний рекорд: Путін уже 200 днів боїться висунути ніс з Москви

Російський диктатор Володимир Путін встановив новий рекорд за тривалістю відсутності поїздок російськими регіонами. За даними російських незалежних медіа, глава Кремля не залишав межі Москви, Московської області та Санкт-Петербурга 196 днів. Це найдовший період за останні роки, який перевищив попередній рекорд обмеження часів пандемії коронавірусу.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Останній візит Путіна до російського регіону відбувся 6 листопада 2025 року, коли очільник Кремля відвідав Самару. Відтоді всі публічні заходи Путіна проходили лише у ретельно контрольованих локаціях поблизу Кремля.

Російське видання "Агентство" зазначає, що попередній рекорд ізоляції становив 132 дні під час пандемії у 2020 році. Нинішня пауза становить майже 200 днів. За оцінками ресурсу, це може бути пов’язано зі зростанням безпекових ризиків усередині Росії та атаками українських дронів.

Останні появи Путіна на публіці супроводжувалися безпрецедентними заходами охорони. Серед них закрита церемонія покладання вінків у Санкт-Петербурзі, різдвяна служба на території спецпідрозділу та зустрічі зі студентами у Московській області без широкого доступу громадськості.

Європейські розвідки, вважають, що Кремль дедалі більше побоюється не лише ударів дронів, а й внутрішньої нестабільності. На цьому тлі поїздки Путіна країною фактично зведені до мінімуму, а закордонні візити також стали рідкістю.

