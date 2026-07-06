Бывший спичрайтер Путина призвал к расстрелу Герасимова после ответа Кремля Зеленскому

Бывший спичрайтер российского диктатора Владимира Путина политолог Аббас Галлямов резко отреагировал на отказ Кремля поддержать предложение президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры в Константиновке. По его мнению, объяснение российской власти неубедительно, а ситуация лишь подчеркивает противоречия в официальной риторике Москвы.

Путин и Герасимов. Фото из открытых источников

Аббас Галлямов прокомментировал заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова, который подчеркнул, что переговоры с украинским президентом могут состояться только в Москве, поскольку именно она является столицей России.

Бывший спичрайтер Путина отметил, что этот довод не выдерживает критики. Он напомнил, что российский лидер неоднократно проводил международные саммиты и встречи с иностранными руководителями за пределами Москвы, в частности, в Казани, Владивостоке, Сочи, Санкт-Петербурге, Уфе, Екатеринбурге и Челябинске.

"Если Кремль срочно не придумает сейчас иного объяснения, нам останется предполагать, что единственная причина отказа в том, что Константиновка – это вообще не Россия. Я же говорю, без расстрела Герасимова, который в очередной раз обманул президента, не обойтись", — сказал иронически Галлямов.

Перед этим, 3 июля, Владимир Путин после встречи с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым заявил о якобы захвате Константиновки, полном "освобождении" Луганской области и последующем продвижении российских войск в Донецкой области.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский предложил провести переговоры именно в Константиновке. Он отметил, что если город действительно находится под контролем России, то проведение там встречи не должно составлять никакой проблемы. Однако Кремль отверг эту идею, заявив через Дмитрия Пескова, что возможные переговоры Путина и Зеленского могут состояться только в Москве.

Таким образом, дискуссия вокруг места потенциальных переговоров переросла в новый информационный конфликт, в котором даже бывшие представители российских властей открыто подвергают сомнению официальные заявления Кремля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Аббас Галлямов заявил, что регулярные атаки дронов на Москву изменяют настроения россиян.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле раскрыли детали разговора Путина и Трампа: о чем договорились по Украине.