У Москві зріс страх через війну: ексспічрайтер Путіна пояснив, як удари по РФ змінили настрої росіян

Регулярні атаки безпілотників по Москві дедалі сильніше впливають на настрої російського суспільства. Якщо раніше більшість жителів столиці РФ сприймали війну як віддалену подію, то тепер вона безпосередньо торкається їхнього повсякденного життя. Про це заявив колишній спічрайтер Володимира Путіна, політолог Аббас Галлямов.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Аббас Галлямов розповів, що закриті соціологічні дослідження свідчать про помітне зростання запиту у росіян на припинення війни. Якщо рік тому москвичі переважно сподівалися на завершення бойових дій, то зараз дедалі більше людей вимагають від влади або швидко досягти заявлених цілей, або припинити війну.

Галлямов стверджує, що невдоволення у столиці формують одразу кілька чинників. Серед них, посилення державних обмежень, цензура, блокування інтернет-ресурсів, зокрема Telegram, YouTube, а також постійний страх через атаки безпілотників.

"З'явився фізичний страх за себе та дітей. Після останньої атаки цей фактор посилився… Люди бачать надто очевидну брехню. Хтось сприймає її як хамство, хтось як ознаку повної неадекватності влади. На таке люди не підписувалися", — сказав Галлямов.

Політолог також вважає, що війна поступово втрачає підтримку серед тих, хто раніше схвалював дії Кремля. За його оцінкою, дедалі більше росіян хотіли б повернутися до життя, яке існувало до повномасштабного вторгнення у 2022 році, а питання захоплення нових територій вже не має для них такого значення.

На думку Галлямова, зміни відчуваються і всередині російської влади. Оскільки більшість високопосадовців постійно перебувають у Москві, вони також особисто стикаються з наслідками атак безпілотників і краще усвідомлюють суспільні настрої.

"Для Росії Москва — центр, звідки розходяться всі політичні сигнали. Білгород більшості здається чимось далеким, а Москва – це зовсім інше. Якщо прилетить Кремлем і там з'явиться дірка, це буде подія вселенського масштабу. Тоді з Москви по всій країні почне поширюватися зовсім інше відчуття війни", — підсумував Галлямов.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що росіяни почали масово шукати в інтернеті, коли закінчиться війна.

Також "Коментарі" писали, що Forbes прогнозує можливе завершення правління Володимира Путіна протягом трьох років.