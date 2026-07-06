Колишній спічрайтер Путіна закликав до розстрілу Герасимова після відповіді Кремля Зеленському

Колишній спічрайтер російського диктатора Володимира Путіна політолог Аббас Галлямов різко відреагував на відмову Кремля підтримати пропозицію президента України Володимира Зеленського провести переговори в Костянтинівці. На його думку, пояснення російської влади є непереконливим, а ситуація лише підкреслює суперечності в офіційній риториці Москви.

Путін та Герасимов. Фото з відкритих джерел

Аббас Галлямов прокоментував заяву речника Кремля Дмитра Пєскова, який наголосив, що переговори з українським президентом можуть відбутися лише в Москві, оскільки саме вона є столицею Росії.

Колишній спічрайтер Путіна зазначив, що цей аргумент не витримує критики. Він нагадав, що російський лідер неодноразово проводив міжнародні саміти та зустрічі з іноземними керівниками за межами Москви, зокрема у Казані, Владивостоці, Сочі, Санкт-Петербурзі, Уфі, Єкатеринбурзі та Челябінську.

"Якщо Кремль терміново не придумає зараз іншого пояснення, нам залишиться припускати, що єдина причина відмови у тому, що Костянтинівка – це взагалі не Росія. Я ж кажу, без розстрілу Герасимова, котрий вкотре обдурив президента, не обійтися", — сказав іронічно Галлямов.

Перед цим, 3 липня, Володимир Путін після зустрічі з начальником Генерального штабу Валерієм Герасимовим заявив про нібито захоплення Костянтинівки, повне "звільнення" Луганської області та подальше просування російських військ у Донецькій області.

У відповідь президент України Володимир Зеленський запропонував провести переговори саме в Костянтинівці. Він зазначив, що якщо місто справді перебуває під контролем Росії, то проведення там зустрічі не мало б становити жодної проблеми. Однак Кремль відкинув цю ідею, заявивши через Дмитра Пєскова, що можливі переговори Путіна та Зеленського можуть відбутися лише в Москві.

Таким чином, дискусія навколо місця потенційних переговорів переросла у новий інформаційний конфлікт, у якому навіть колишні представники російської влади відкрито ставлять під сумнів офіційні заяви Кремля.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Аббас Галлямов заявив, що регулярні атаки дронів на Москву змінюють настрої росіян.

Також "Коментарі" писали, що в Кремлі розкрили деталі розмови Путіна і Трампа: про що домовилися щодо України.