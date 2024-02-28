Чего ожидать после выборов Путина: два возможных сценария поведения РФ

Рубрики
МЕНЮ
Марьян Ощановский
После президентских выборов в России агрессор может сконцентрироваться на удержании захваченных украинских территорий, а может начать масштабную мобилизацию, чтобы активизировать боевые действия на новых направлениях.
Путин готовится к выборам. Фото из открытых источников
По словам военного аналитика Николая Белескова, масштабы мобилизации в РФ после прошедших в марте президентских выборов будут зависеть от того, какие задачи поставит российское военно-политическое руководство.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США не планируют посылать своих военнослужащих в Украину для участия в войне с российской армией, сообщила спикер Рады национальной безопасности при Белом доме Адриен Уотсон. Она подчеркнула, что Джозеф Байден ранее сделал четкое заявление о том, что США не будут отправлять свою армию на войну в Украине, и с тех пор решение американского президента не изменилось.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что США надеются, что в России появится либерально-демократическая оппозиция, которая каким-то непонятным образом сможет получить власть. Однако проблема в том, что у этой оппозиции нет реальных инструментов прихода к власти. Второй фактор, почти не учитываемый США, – это Китай. Пекин ни при каких обстоятельствах не отдаст всю Россию под влияние Запада, как это было в 1990-х годах.
Обсуждения
Новости