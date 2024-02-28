Чего ожидать после выборов Путина: два возможных сценария поведения РФ

После президентских выборов в России агрессор может сконцентрироваться на удержании захваченных украинских территорий, а может начать масштабную мобилизацию, чтобы активизировать боевые действия на новых направлениях.

Путин готовится к выборам. Фото из открытых источников

По словам военного аналитика Николая Белескова, масштабы мобилизации в РФ после прошедших в марте президентских выборов будут зависеть от того, какие задачи поставит российское военно-политическое руководство.

"Если у россиян стоит задача сохранять под контролем те территории, которые они сейчас имеют, и создавать давление на украинские позиции, то им хватит группировки, которая у них есть. Если масштабную открытую мобилизацию после так называемых выборов президента России не объявят, это будет означать, что РФ избрала стратегию удержания захваченных территорий. Если объявят мобилизацию, то это будет означать, что россияне готовятся попробовать что-нибудь на одном-двух дополнительных направлениях. Наиболее вероятное потенциальное направление, которое называют — это стык Сумщины и Харьковщины. Но пока мы не видим признаков этого", — сказал военный аналитик.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США не планируют посылать своих военнослужащих в Украину для участия в войне с российской армией, сообщила спикер Рады национальной безопасности при Белом доме Адриен Уотсон. Она подчеркнула, что Джозеф Байден ранее сделал четкое заявление о том, что США не будут отправлять свою армию на войну в Украине, и с тех пор решение американского президента не изменилось.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что США надеются, что в России появится либерально-демократическая оппозиция, которая каким-то непонятным образом сможет получить власть. Однако проблема в том, что у этой оппозиции нет реальных инструментов прихода к власти. Второй фактор, почти не учитываемый США, – это Китай. Пекин ни при каких обстоятельствах не отдаст всю Россию под влияние Запада, как это было в 1990-х годах.

