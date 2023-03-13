Чего ждать от встречи Путина с олигархами – почему она понадобилась именно сейчас

В четверг, 16 марта, российский диктатор Владимир Путин созывает олигархов. Эта встреча станет первой впервые с 24 февраля 2022 года, когда Россия вторглась в Украину. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", чего ожидать от встречи путинского режима с представителями ведущих членов Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Будет интересно посмотреть, кто из олигархов появиться на этой встрече, а кто – нет

Директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк считает, что Путин созывает олигархов, прежде всего, чтобы провести своеобразный реестр: кто у него остался, кого он может считать "своими", кто готов с ним идти до конца.

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"Кто не готов, может попасть в список путинских врагов. При этом латентно они всё равно будут поддерживать Путина", – отмечает эксперт.

По его словам, будет интересно посмотреть, кто из олигархов появиться на этой встрече, а кто – нет. Потому что на словах некоторые из них против войны (как тот же Дерипаска), но на подобные встречи – ходят.

"Нет сомнений, что Украине следует вводить больше санкций против страны-агрессора и ее граждан. До сих пор есть тысячи не арестованных объектов на нашей территории. А это миллиарды долларов, которые можно направить на повышение зарплат военным (а не снижать их, как сегодня происходит), – подчеркивает Николай Давидюк. – Ну, а российские олигархи – это просто кошельки и дармоеды, которые держат путинский кэш. И Украине следует бить по этим кошелькам. В том числе – выводить российские деньги из Швейцарии и заливать в украинский бюджет".

Российская власть и так контролирует олигархов, а вот управлять их собственностью чиновники не могут, так как не умеют

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко не исключает, что подобная встреча может быть путинской подготовкой к визиту китайского лидера Си Цзиньпиня в Москву, анонсы о котором уже пробиваются в ряде западных СМИ.

"Основная тема для переговоров будет экономическая, пусть и через призму войны. И потому получение информации о состоянии дел в экономике от олигархов – весьма логичный шаг со стороны российского диктатора, – поясняет эксперт. – Российская власть и так контролирует олигархов, а вот управлять их собственностью чиновники не могут, так как не умеют. И начавшаяся национализации предприятий, которые могут производить военную продукцию (идёт в рф с начала марта 2023), скорее всего, столкнулась с трудностями административно-организационного характера".

То есть, уточняет Юрий Гаврилечко, забрать-то не сложно, а вот что с потом с этим добром делать...

"У чиновников не особо гладко получается руководить производством. Лавры Берии, может, многие и готовы на себя примерить, но мозгов и навыков, чтобы соответствовать им – нет. Это может быть еще одной темой для путинского общения с олигархами", – предполагает эксперт.

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