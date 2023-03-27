Чем могут обернуться ядерные угрозы РФ

Российское ядерное оружие, потенциально поставленное в Беларуси, представляет угрозу всей европейской, в том числе, безопасности. Заявил так глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, реагируя на объявленное Путиным намерение перебросить в Беларусь ядерное вооружение, пишут "Комментарии".



Ядерные угрозы Кремля могут только усилить мировое санкционное давление

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"Размещение в республике Беларусь ядерного оружия РФ свидетельствовало бы об открытой эскалации и угрозе вообще европейской безопасности", — заявил Боррель в Twitter.

Он также подчеркнул, что Беларусь все еще может остановить это неподобство, но это ее выбор. Боррель акцентировал, что Евросоюз готов отреагировать должним образом на эскалацию последующими санкциями.

Два дня назад Путин объявил, что Россия разместит в Белоруссии уже летом свое тактическое ядерное оружие. На публичное заявление лидера Кремля уже отреагировали в ряде стран ЕС, включая Польшу, Литву, Германию. Министерство же иностранных дел Украины в свою очередь требует неотлагательно созвать срочное заседание Совета безопасности ООН и ждет конкретных эффективных действий в противодействие наглому ядерному шантажу России со стороны Великобритании, Китая, США и Франции. В НАТО назвали ядерную риторику России "опасной и безответственной".

Как писали ранее "Комментарии", в Белоруссии к 1 июля будет готово хранилище для тактического ядерного оружия РФ. Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин в сегодняшнем интервью, обнародованном РосСМИ. Здесь разместят российские тактические ядерные боеприпасы, а также приступят к подготовке белорусских экипажей самолетов, которые могут использовать ядерное оружие. Военный преступник отметил, что Россия уже разместила в Беларуси комплекс "Искандер", который также может являться носителем ядерного оружия.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что своеобразной, но не оригинальной уже стала реакция главы Беларуси на планы Британии передать Украине снаряды с обедненным ураном.

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