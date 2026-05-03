Главная Новости Мир Россия Черное пятно из Туапсе приближается к "дворцу Путина": детали
Черное пятно из Туапсе приближается к "дворцу Путина": детали

После ударов по НПЗ в Туапсе большое нефтяное пятно движется к резиденции Путина в Геленджике.

3 мая 2026, 10:35
Slava Kot

Большое нефтяное пятно, образовавшееся после серии ударов по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе, продолжает движение вдоль побережья Черного моря в направлении Геленджика. Оно находится примерно в 30 километрах от мыса Идокопас, где расположена резиденция российского диктатора Владимира Путина.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Спутниковые снимки, на которые ссылаются журналисты Bild, фиксируют значительное нефтяное пятно дрейфующее вдоль побережья после пожаров на объектах энергетической инфраструктуры в Туапсе. Именно там на протяжении последних недель фиксировались атаки беспилотников, которые привели к масштабным возгораниям и повреждению резервуаров с топливом.

Первые удары по НПЗ произошли 16 и 20 апреля и нанесли большие пожары, дым от которых был заметен из космоса. По сообщениям местных источников, в регионе зафиксирована гибель не менее одного человека, а токсичные осадки с дождем загрязнили автомобили, улицы и прибрежные территории. Часть жителей пришлось эвакуировать из-за опасного загрязнения воздуха.

Украина заявляет, что удары по российской энергетической инфраструктуре являются частью стратегии послабления военного потенциала Москвы. В тоже время, Путин обвинил Украину в атаках на гражданскую инфраструктуру и предупредил о "серьезных экологических последствиях".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле впервые отреагировали на атаки по Туапсе. Путин издал срочный указ из-за ударов по российской критической инфраструктуре.

Также "Комментарии" писали, что Россия содрогалась от мощных взрывов. Какая область оказалась под атакой дронов в начале мая.



Источник: https://t.me/BILD_Russian/29644
