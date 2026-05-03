Чорна пляма з Туапсе наближається до "палацу Путіна": деталі

Велика нафтова пляма, що утворилася після серії ударів по нафтопереробному заводу в Туапсе, продовжує рух уздовж узбережжя Чорного моря в напрямку Геленджика. Вона знаходиться приблизно за 30 кілометрів від мису Ідокопас, де розташована резиденція російського диктатора Володимира Путіна.

Російський диктатор Володимир Путін.

Супутникові знімки, на які посилаються журналісти Bild, фіксують значну нафтову пляму, що дрейфує вздовж узбережжя після пожеж на об’єктах енергетичної інфраструктури в Туапсе. Саме там упродовж останніх тижнів фіксувалися атаки безпілотників, які призвели до масштабних загорянь і пошкодження резервуарів з паливом.

Перші удари по НПЗ сталися 16 та 20 квітня та спричинили великі пожежі, дим від яких був помітний з космосу. За повідомленнями місцевих джерел, у регіоні зафіксовано загибель щонайменше однієї людини, а токсичні опади з дощем забруднили автомобілі, вулиці та прибережні території. Частину мешканців довелося евакуювати через небезпечне забруднення повітря.

Україна заявляє, що удари по російській енергетичній інфраструктурі є частиною стратегії ослаблення військового потенціалу Москви. В той же час, Путін звинуватив Україну в атаках на цивільну інфраструктуру та попередив про "серйозні екологічні наслідки".

