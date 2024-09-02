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Четыре причины, почему Путин едет в Монголию

Россия предлагает Монголии дешевый российский газ в обмен на безопасный визит Путина на территорию страны, являющейся членом Международного уголовного суда.

сегодня, 12:03
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Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин 3 сентября совершит визит в Монголию. В Кремле официальной целью поездки Путина называют торжества по случаю 85-летия победы над Японией на реке Халхин. Однако Центр противодействия дезинформации назвал четыре причины, почему визит Путина в Монголию так важен для российского диктатора.

Четыре причины, почему Путин едет в Монголию

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Центр противодействия дезинформации указывает, что одной из важных причин, почему Путин едет в Монголию – это попытка дискредитировать Международный уголовный суд, создав прецедент и предоставив российской пропаганде возможность распространять нарратив о "ничтожности распоряжений западных институтов". Если ранее глава Кремля выбирал страны, не ратифицировавшие Римский устав (КНДР, Вьетнам, Азербайджан), то поездка в Улан-Батор поставит под удар деятельность международных правовых институций.

Второй причинной поездки станет возможность продемонстрировать внутренней аудитории и миру, что Россия не остается дипломатически изолированным государством, а дружественные РФ страны готовы пренебрегать международными обязательствами.

Третья причина – консолидировать поддержку населения и улучшить собственный имидж как лидера, не боящегося "западных мер наказания". Также "международными успехами" Путин продолжает отвлекать внимание российского населения от ситуации в Курской области и ударов Украины по целям внутри РФ.

Кроме того, визит Путина в Монголию является частью усилий по продвижению себя как альтернативы Западу, "центра силы" для стран Глобального Юга и навязывания своей пропаганды войны в Украине. В большом интервью одной из монгольских газет Путин уделил большое внимание оправданию своего вторжения в Украину и переложению ответственности за развязанную им войну на "коллективный Запад".

Как указывает Центр противодействия дезинформации, Монголия получит часть дешевого российского газа, который будет транспортироваться через страну по трубопроводу в Китай. Кроме того, Монголия получила обещание поставки горюче-смазочных материалов по льготным ценам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский журналист Виталий Портников назвал главную причину визита Путина в Монголию.

Также "Комментарии" писали, что в Международном уголовном суде объяснили, имеет ли обязательство Монголия арестовать Путина.



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