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Марьян Ощановский
Как рассказал российский журналист-расследователь Александр Захаров, выезжавших за границу сотрудников бюджетных организаций РФ обязывают заполнять анкету с вопросами о контактах с иностранцами.
В РФ ужесточают проверки чиновников. Фото из открытых источников
По информации журналиста, от российских госслужащих требуют указать полные личные данные, форму допуска к государственной тайне, страну, цели и сроки поездки, место жительства за границей, включая номер комнаты в гостинице.
По словам Александра Захарова, блок вопросов к чиновникам посвящен взаимодействию с иностранцами.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США не планируют посылать своих военнослужащих в Украину для участия в войне с российской армией, сообщила спикер Рады национальной безопасности при Белом доме Адриен Уотсон. Она подчеркнула, что Джозеф Байден ранее сделал четкое заявление о том, что США не будут отправлять свою армию на войну в Украине, и с тех пор решение американского президента не изменилось.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что США надеются, что в России появится либерально-демократическая оппозиция, которая каким-то непонятным образом сможет получить власть. Однако проблема в том, что у этой оппозиции нет реальных инструментов прихода к власти. Второй фактор, почти не учитываемый США, – это Китай. Пекин ни при каких обстоятельствах не отдаст всю Россию под влияние Запада, как это было в 1990-х годах.
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