Как рассказал российский журналист-расследователь Александр Захаров, выезжавших за границу сотрудников бюджетных организаций РФ обязывают заполнять анкету с вопросами о контактах с иностранцами.

В РФ ужесточают проверки чиновников. Фото из открытых источников

По информации журналиста, от российских госслужащих требуют указать полные личные данные, форму допуска к государственной тайне, страну, цели и сроки поездки, место жительства за границей, включая номер комнаты в гостинице.

По словам Александра Захарова, блок вопросов к чиновникам посвящен взаимодействию с иностранцами.

"Чиновники должны предоставить сведения о людях, с которыми они контактировали во время поездки, и сообщить, кто из иностранцев посещал место их проживания и с какой целью. Также у чиновников спрашивают о темах разговоров с иностранцами, спрашивали ли они об отношении к российскому правительству, событиям в мире и жизни в РФ", — сообщил журналист-расследователь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США не планируют посылать своих военнослужащих в Украину для участия в войне с российской армией, сообщила спикер Рады национальной безопасности при Белом доме Адриен Уотсон. Она подчеркнула, что Джозеф Байден ранее сделал четкое заявление о том, что США не будут отправлять свою армию на войну в Украине, и с тех пор решение американского президента не изменилось.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что США надеются, что в России появится либерально-демократическая оппозиция, которая каким-то непонятным образом сможет получить власть. Однако проблема в том, что у этой оппозиции нет реальных инструментов прихода к власти. Второй фактор, почти не учитываемый США, – это Китай. Пекин ни при каких обстоятельствах не отдаст всю Россию под влияние Запада, как это было в 1990-х годах.

