logo

BTC/USD

61452.08

ETH/USD

3408.16

LTC/USD

76.47

USD/UAH

38.60

EUR/UAH

42.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Чиновников РФ после поездок за границу проверяют спецслужбы: что об этом известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Чиновников РФ после поездок за границу проверяют спецслужбы: что об этом известно

Российских чиновников после заграничных поездок начали проверять спецслужбы на предмет того, не вербовали ли их иностранные разведки

28 февраля 2024, 21:19
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

Как рассказал российский журналист-расследователь Александр Захаров, выезжавших за границу сотрудников бюджетных организаций РФ обязывают заполнять анкету с вопросами о контактах с иностранцами.

Чиновников РФ после поездок за границу проверяют спецслужбы: что об этом известно

В РФ ужесточают проверки чиновников. Фото из открытых источников

По информации журналиста, от российских госслужащих требуют указать полные личные данные, форму допуска к государственной тайне, страну, цели и сроки поездки, место жительства за границей, включая номер комнаты в гостинице.

По словам Александра Захарова, блок вопросов к чиновникам посвящен взаимодействию с иностранцами.

"Чиновники должны предоставить сведения о людях, с которыми они контактировали во время поездки, и сообщить, кто из иностранцев посещал место их проживания и с какой целью. Также у чиновников спрашивают о темах разговоров с иностранцами, спрашивали ли они об отношении к российскому правительству, событиям в мире и жизни в РФ", — сообщил журналист-расследователь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США не планируют посылать своих военнослужащих в Украину для участия в войне с российской армией, сообщила спикер Рады национальной безопасности при Белом доме Адриен Уотсон. Она подчеркнула, что Джозеф Байден ранее сделал четкое заявление о том, что США не будут отправлять свою армию на войну в Украине, и с тех пор решение американского президента не изменилось.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что США надеются, что в России появится либерально-демократическая оппозиция, которая каким-то непонятным образом сможет получить власть. Однако проблема в том, что у этой оппозиции нет реальных инструментов прихода к власти. Второй фактор, почти не учитываемый США, – это Китай. Пекин ни при каких обстоятельствах не отдаст всю Россию под влияние Запада, как это было в 1990-х годах.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/zakharovchannel/1241
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости