Чистки в РФ продолжаются: задержан зам Герасимова

Сегодня стало известно, что в России задержали Вадима Шамарина, заместителя начальника Генерального штаба страны-агрессора Валерия Герасимова. Якобы задержан чиновник по делу о махинациях. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское издание "Коммерсант", со ссылкой на собственные источники.

Задержан замглавы Генштаба РФ генерал Вадим Шамарин

Источник издания в правоохранительных органах подтвердил, что по уголовному делу о предполагаемых махинациях у генерала прошел обыск.

По его результатам Шамарина доставили на допрос в Главное военное следственное управление Следственного комитета России.

СМИ пишет, что дело рассматривают в 235-м гарнизонном военном суде.

Отметим, не так давно стало известно, что в России задержали начальника Главного управления кадров Министерства обороны Юрия Кузнецова. Сообщалось, что генерал-лейтенанта задержали утром 13 мая. Силовики в балаклавах с ломами сломали ворота и окна его дома, действовали жестко.

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