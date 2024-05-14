О чем говорит чистка в силовом блоке РФ: какие сигналы подает Путин

После смещения Сергея Шойгу с поста Минобороны в ведомстве, которое отдали экономисту Андрею Белоусову, начались кадровые чистки. Так, силовики задержали начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова. И это, вероятно, лишь начало дешойгуизации МО. Что и почему происходит сейчас между башнями Кремля? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Путин и Шойгу. Фото из открытых источников

Война башен Кремля никогда не прекращалась

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской военно-гражданской администрации (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука поясняет:

"Следует понимать, что война башен Кремля никогда и не прекращалась. Другое дело, что у нас в подавляющем большинстве случаев заявления о такой внутренней войне российских элит воспринимались как выдумки. На самом деле – такая война идет и давно. Еще со времен Советского Союза началось соперниичество между армейскими спецслужбами и КГБ (сейчас – ФСБ)".

По словам эксперта, этот непрекращающийся процесс ярко проявился во время событий в Сирии, во время российской агрессии против Украины (сперва – гибридной, потом – открытой).

"Фактически с 2014-го, когда оккупанты зашли на часть территории Донецкой и Луганской областей, наша разведка отмечала постоянное соперничество между армейскими и эфэсбэными структурами на территории т.н. "ДНР" и "ЛНР". Так что ничего нового в нынешней встряске того же Минобороны явно не без помощи ФСБ нет. Но вместе с тем, ожидать какой-то революции в РФ в пользу Украины нет никаких оснований", – считает Георгий Тука.

Назначение того же Белоусова – это попытка показать, что РФ готовится к длительной войне

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин считает, что масштабные перестановки в силовом блоке РФ связаны с тем, что Путин хочет подать сразу несколько сигналов.

Во-первых, пытается показать своему окружению – прошлые договоренности обнуляются. Что ошибались те, кто думал – о чём-то договорился с ним раз и навсегда, а потому всегда будут иметь статус, влияние, находится в управленческой вертикали. И теперь нужно заново передоговариваться, поясняет эксперт.

Во-вторых, что касается непосредственно Минобороны — это сейчас очень "лакомое" ведомство, с невероятно раздутым бюджетам (по некоторым оценками — до 7% ВВП). Милитарные нужды — огромны, примерно как в позднем СССР. И коррупция там, понятно, колоссальна.

"Плюс — в Кремле явно опасаются, что часть военных может быть настроена против Путина, против в целом нынешней политической верхушки. Эти страхи значительно подпитал прошлогодний неудавшийся бунт Пригожина. И, как я понимаю, Кремль хочет взять под максимальный контроль Минобороны и всё, что с ним связано (а наемники сейчас — в сфере МО)", – отмечает Алексей Якубин.

В-третьих, продолжает он, есть, похоже, игра Кремля с Западом и внутренней аудиторией.

"Назначение того же Белоусова — это попытка показать, что РФ готовится к длительной войне, что экономика еще больше переходит на военные рельсы. Для внутренней аудитории "царь" посылает также месседжи, что он видит коррупционные безобразия — и борется с ними. Пока сложно сказать, повлияют ли такие перетряхивания МО на собственно военные действия. Вряд ли просто так сохранили начальником Генштаба Валерия Герасимова. Но если подобные процессы в МО продолжится, это потенциально может сказаться на армии. Пока у Путина, похоже, считают, что делают всё правильно", – констатирует политолог.

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