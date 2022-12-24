Что может спровоцировать массовый протест в России – как ситуация обстоит сейчас

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Россия захлебнется в бунтах, когда русская элита начнет раздражать общество. Согласны ли с таким утверждением? Что может стать стимулом для таких бунтов? Когда есть вероятность, что пороховая бочка под названием РФ – рванет? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Протесты в России. Фото: DW

Если кто-то или что-то может спровоцировать бунты в России, то это – смерть и страх

Политический консультант Александр Вербицкий рассуждает так:

"То, что господин Подоляк понимает под бунтами, в России пока невозможно, хотя бы потому, что нет критической протестной массы. Лозунг – "Лишь бы не было войны!", прочно внедрен в подсознание в виде нарратива – "Все, что не война, то можно пережить". Поэтому, в России нет войны, но есть спецоперация, а коллективный Запад — вечная угроза со времен Российской Империи. Всё равно кто конкретный представитель "врага" во времени и пространстве – Швеция при Петре I, Франция при Александре I, Германия при Николае II, или НАТО во времена СССР. Это не мешало элитам жить с Западом "одной семьей". Но сегодня дело в том, что Запад, наконец-то, изменил своё отношение к России, а её так называемые элиты больше не связаны узами правящих монарших домов, или геополитическими интересами".

Иными словами, поясняет эксперт, между Западом и РФ пробежала не просто чёрная кошка, а образовалась постоянно расширяющаяся пропасть, через которую пытаются строить мосты.

"И эти мосты, – продолжает Александр Вербицкий, – не имеют отношения к населению России, потому что, прежде всего, речь идёт о Кремле и других столицах в мире. А значит – не об элитах в России, но о взаимоотношениях между нынешними и будущими центрами власти. А что же народ? Тот самый, который так любит Бабкину, Баскова, Киркорова, Лепса… Он обходился без Запада десятилетиями и ещё "потерпит". Массовые же демонстрации в поддержку Немцова или Навального это не столько угроза для Кремля, сколько "показатель" уровня развития демократии в России, который демонстрировал тому же Западу "близость" РФ его стремлениям внедрить демократическое общество и искоренить коррупцию".

Чем всё закончилось – известно. Независимые общественные организации закрыты, иностранные СМИ названы иноагентами. И так далее…

"Есть ли в России протест? Есть! Но это тихий протест (что-то пошло не так; опять все против нас), а никак не покаяние (мы зря это начали; мы агрессоры). Более 60% поддерживают политику Кремля (дать отпор Западу), не менее 48% из них недовольны происходящим (быстрей бы всё закончилось). Остальные поддерживают Кремль полностью или вообще молчат, – акцентирует Александр Вербицкий. – И если кто-то или что-то может спровоцировать бунты в России, то это – смерть и страх. Смерть без смысла на фронте и страх умереть без смысла. Носителями этих идей могут быть те, кто прошёл фронт (вспомним Первую мировую войну и солдат, вернувшихся с фронта – как костяк армии и белых и красных), а также те, кто находится в состоянии ожидания призыва. Но и здесь есть нюансы. Войны ведь как бы нет… А армия, пусть и увеличенная до 1,5 млн, пропустит через себя, допустим, в три раза больше человек. Из которых через фронт пройдёт 1 млн. Но что такое 1 млн на более чем 143 млн населения и просторы России, при абсолютном контроле и совершенном карательном аппарате? Остаётся дворцовый переворот".

Протесты в России идут не против основной линии партии, а против неких перегибов и воровства на местах

Политический психолог, эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким отмечает, что вспышки гнева в России уже происходят, но пока носят фрагментарный характер.

"Первый их уровень был вскоре после начала широкомасштабного вторжения в Украину. Тогда по РФ прокатились мелкие протесты, но их быстро придушили силовики. Те же протесты, которые мы в той или иной мере наблюдаем в последнее время – не столько против войны, сколько против "неправильного", по мнению возмущающихся россиян, ведения этой войны. Не в смысле – плохо, что вы воюете вообще, а – плохо, что воюете не победоносно", – поясняет эксперт.

Он обращает внимание, что мы видим вспышки гнева среди мобилизованных, потому что они не хотят идти на убой плохо вооруженными, не достаточно обеспеченным. Но, похоже, готовы, если их соответствующим образом экипируют.

"Так что протесты идут не против основной линии партии, а против неких перегибов и воровства на местах. И это будет угрожать не Кремлю, а местным властям", – считает Валентин Ким.

По его мнению, основная же протестная вспышка, которая произошла в России – это массовое бегство мужчин от мобилизации.

"По разным оценкам, выехали от 300 тысяч до миллиона человек. И это, действительно, проявление недовольства. Но характер этого недовольства вылился в реакцию – беги! То есть, российское общество избрало такую форму "протеста" — условное голосование ногами. Массовая миграция, бегство из РФ. И пока такая реакция возможна, вряд ли стоит ожидать социального неповиновения, неподчинения воле Кремля, некого большого бунта, – отмечает политпсихолог. – Россияне в данный момент не находятся в том состоянии, чтобы выходить на улицы и протестовать".

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