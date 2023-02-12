Что не так с мобилизацией в России

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны заявили, что Россия вынужденно переносит, пока на не определенный срок, вторую волну мобилизации. Дальнейшая мобилизация еще больше истощит страну-агрессорку, пишут "Комментарии".



РФ откладывает очередную мобилизацию

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"Если Россия продолжит новый раунд мобилизации, она пострадает от тех же проблем, которые обнаружила предыдущая волна, включая нехватку современного оборудования в хорошем рабочем состоянии и достаточное количество боеспособных офицеров, обучение огромному наплыву неподготовленных людей", — заявил представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий.

По словам военного чиновника, в Генштабе и Минобороны Украины вторую волну мобилизации в РФ прогнозировали на начало 2023 года. В ГУР даже называли точную дату начала – 15 января, но рашисты ее так и не объявили. Оккупанты пытаются интегрировать в войска уже набранных мобилизованных и преодолеть трудности, вызванные первой волной. Им это принципиально для усиленного грядущего пришествия.

"Они готовятся ко второй волне мобилизации, но мы считаем, что они откладут ее, потому что не преодолели все трудности, которые испытали во время первой волны. Они тогда не были готовы к столь масштабной мобилизации, не готовы и сейчас", – заявил представитель ГУР МО Украины.

Новая мобилизация прогнозируется сопровождаться нехваткой современного оборудования, исправной техники и боеспособных офицеров. Кроме того, украинская разведка считает, что россияне привлекли курдских наемников к дроновым атакам. ГУР опубликовало перехваченный 10 февраля разговор между двумя операторами Shahed. Они общаются на диалекте курдского языка с вкраплением слов на фарсе.

Как писали "Комментарии", нехватку военнослужащих в армии России решили "перекрыть" женщинами. Их с декабря 2022 года начали отправлять на фронт.

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