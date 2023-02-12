Что не так с мобилизацией в России

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Моесеенко Валентина
В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны заявили, что Россия вынужденно переносит, пока на не определенный срок, вторую волну мобилизации. Дальнейшая мобилизация еще больше истощит страну-агрессорку, пишут "Комментарии".
РФ откладывает очередную мобилизацию
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По словам военного чиновника, в Генштабе и Минобороны Украины вторую волну мобилизации в РФ прогнозировали на начало 2023 года. В ГУР даже называли точную дату начала – 15 января, но рашисты ее так и не объявили. Оккупанты пытаются интегрировать в войска уже набранных мобилизованных и преодолеть трудности, вызванные первой волной. Им это принципиально для усиленного грядущего пришествия.
Новая мобилизация прогнозируется сопровождаться нехваткой современного оборудования, исправной техники и боеспособных офицеров. Кроме того, украинская разведка считает, что россияне привлекли курдских наемников к дроновым атакам. ГУР опубликовало перехваченный 10 февраля разговор между двумя операторами Shahed. Они общаются на диалекте курдского языка с вкраплением слов на фарсе.
Как писали "Комментарии", нехватку военнослужащих в армии России решили "перекрыть" женщинами. Их с декабря 2022 года начали отправлять на фронт.
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