Что происходит с экономикой в России – как понимать заявления олигархов, покинувших РФ

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Кравцев Сергей
Бизнесмен, являющийся основателем "Яндекса" Аркадий Волож (четвертый в российском списке Форбс, с 2014-го покинул РФ) обнародовал заявление, где впервые осуждает вторжение РФ на украинскую территорию. Ранее подобное сделал российский олигарх, основатель банка "Тинькофф" Олег Тиньков, также проживающий за пределами РФ. С него Британия в июле даже сняла ранее наложенные санкции. Тем временем, Россия в составленном МВФ рейтинге худших экономик мира по уровню падения ВВП в 2023 году уверенно лидирует (потеряет к концу 2023-го 150 млрд долларов по сравнению с показателями прошлого года). А российский рубль стремительно слабеет, из-за чего уже подняли истерию российские пропагандисты. О чем говорят заявления олигархов, покинувших РФ, а также финансово-экономические проблемы в стране-агрессоре? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Экономика России. Фото из открытых источников
Экономический эксперт Даниил Монин считает, что ослабление рубля – плановое и основной целью преследует минимизацию дефицита государственного бюджета на фоне больших военных расходов, которые Россия, в отличие от Украины, финансирует за свой счет.
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Он предполагает, что по итогам года, если и будет падение российской экономики по росту ВВП, то – минимальное.
Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников рассуждает так:
Что касается финансово-экономической ситуации в РФ – она стремительно ухудшается, констатирует эксперт. Есть небывалый дефицит бюджета. Даже официальный. А показывают ведь обывателю далеко не всё.
Он отмечает, что, судя по всему, ситуация в России будет лишь ухудшаться. Чему способствует и ситуация на фронте, где оккупационная армия – немотивированная, воюющая по советским принципам не проявления инициативности без указки сверху – вскоре, надеемся мы, понесет очередное болезненное поражение.
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