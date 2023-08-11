Что происходит с экономикой в России – как понимать заявления олигархов, покинувших РФ

Бизнесмен, являющийся основателем "Яндекса" Аркадий Волож (четвертый в российском списке Форбс, с 2014-го покинул РФ) обнародовал заявление, где впервые осуждает вторжение РФ на украинскую территорию. Ранее подобное сделал российский олигарх, основатель банка "Тинькофф" Олег Тиньков, также проживающий за пределами РФ. С него Британия в июле даже сняла ранее наложенные санкции. Тем временем, Россия в составленном МВФ рейтинге худших экономик мира по уровню падения ВВП в 2023 году уверенно лидирует (потеряет к концу 2023-го 150 млрд долларов по сравнению с показателями прошлого года). А российский рубль стремительно слабеет, из-за чего уже подняли истерию российские пропагандисты. О чем говорят заявления олигархов, покинувших РФ, а также финансово-экономические проблемы в стране-агрессоре? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Экономика России. Фото из открытых источников

По итогам года, если и будет падение российской экономики по росту ВВП, то – минимальное

Экономический эксперт Даниил Монин считает, что ослабление рубля – плановое и основной целью преследует минимизацию дефицита государственного бюджета на фоне больших военных расходов, которые Россия, в отличие от Украины, финансирует за свой счет.

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"Думаю, курс рубля до конца года может ослабнуть до 1 доллар – примерно 110-120 рублей (на данный момент курс не перешел психологической отметки в сто рублей за один доллар). Но это не означает, что российская экономика близка к дефолту или к кризису", – подчеркивает эксперт.

Он предполагает, что по итогам года, если и будет падение российской экономики по росту ВВП, то – минимальное.

"Экспорт по-прежнему опережает импорт, но отток капитала из России может увеличиться, – прогнозирует Даниил Монин. – А заявления богатых россиян, покинувших свою страну, скорее преследуют цель лояльности режиму Запада и снятия с определенных бизнесменов санкций. Борьба же элит в самой РФ постепенно входит в активную фазу. И после смерти либо смещения Путина процессы там будут очень неопределенные".

Ситуация в России будет лишь ухудшаться

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников рассуждает так:

"То, что некоторые выехавшие олигархи после затяжного периода молчания начали, наконец, осуждать агрессию против Украины, демонстрирует, что они уже видят, в какую сторону склоняются весы. И понимают, что путинскому режиму недолго осталось. Что победа будет за Украиной и ее союзниками, среди которых уже не только Западный мир, но и часть т.н. Глобального юга".

Что касается финансово-экономической ситуации в РФ – она стремительно ухудшается, констатирует эксперт. Есть небывалый дефицит бюджета. Даже официальный. А показывают ведь обывателю далеко не всё.

"То есть, на самом деле, дефицит куда больше, чем оглашается. И непонятны источники покрытия этого дефицита. Рубль стремительно слабеет. И дальше будет только хуже. Это показатель и того, что эффект санкций усиливается. И общего нездоровья российской экономики. Да, она оказалась прочнее, чем ожидалось. Но, тем не менее, санкции (обходить которые всё труднее при том, что их воздействие – всё сильнее), и перенастройка экономики на войну (что не дает развития экономики как таковой), сказывающиеся проблемы нехватки рабочих рук из-за мобилизации и бегства миллионов граждан за пределы РФ, ряд других факторов – расшатывают страну-агрессора", – поясняет Алексей Плотников.

Он отмечает, что, судя по всему, ситуация в России будет лишь ухудшаться. Чему способствует и ситуация на фронте, где оккупационная армия – немотивированная, воюющая по советским принципам не проявления инициативности без указки сверху – вскоре, надеемся мы, понесет очередное болезненное поражение.

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