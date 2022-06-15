Почему вновь пошли слухи о скорой кончине Путина: может ли его смерть остановить войну

Смертельная болезнь, а то и вовсе смерть российского диктатора Владимира Путина остается одной из топ-тем СМИ. Ранее ряд американских и британских изданий сообщали, что у Путина, вероятно, онкология. И что осталось ему, похоже, недолго. А интернет-издание "Обозреватель" со ссылкой на источники в разведке, пишет, что хозяин Кремля мог впасть в кому после неудачной операции по удалению раковой опухоли. Так ли важна для Украины смерть Путина? Может ли она остановить войну? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к эксперт.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Истории о смертельной болезни Путина – это всё спекуляции

Заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев считает, что на смерть Путина как на панацею от российской агрессии уповают либо агенты Кремля, либо… идиоты.

"Ни от тех, ни от других Украине пользы нет – один вред. С идиотами всё понятно. Идиоты – они и есть идиоты. Ну, а агентура отрабатывает установку – ничего не предпринимайте, он сам умрет. Тему раскачивают русские псевдолибералы по заданию Кремля. Мол, не делайте ничего, не надо больше санкций. Он умрет – и мы потом как-то договоримся. И так может длиться десятилетиям. Президент США Байден на 10 лет старше 69-летнего Путина, но его никто не хоронит. И он уже заявил, что готов баллотироваться на следующий срок. При том, что инсинуаций о состоянии здоровья Байдена в разы больше, чем о состоянии здоровья Путина. При том, что по самочувствию российского диктатора никакой официально подтвержденной информации не было и нет", – подчеркивает Айдер Муждабаев.

По его мнению, это – всё спекуляции. Продолжение дебилизации мира. Чтобы тот не видел реальной картины ситуации. Не смотрел наверх (если провести аналогию с недавней фантастической сатирой), не видел угрозы, надеялся, что комета пролетит мимо. Чтобы просто закрыл глаза и прятался за занавеской, пока Россия продолжает свою агрессию. Спрятался и надеялся, что как-то оно само рассосется.

"Увы, но мир остается инфантильным и глупым. Но, к счастью, в центр принятия решений (США, Украина, НАТО) на первый план вышли люди, которые трезво оценивают угрозы. Вряд ли сейчас где-либо в серьезных кругах может победить точка зрения, что Путин остановится. Что он за мир. Что он просто перенервничал. Всё уже понятно. Это человек, которого нужно просто обезвредить. И Байден не случайно назвал Путина "мясником". Российский диктатор ни одного шага для стабилизации ситуации не сделал – и не сделает. Никакого судоходства в Черном море не будет. Никаких соглашений не будет. Россия продолжит сеять хаос – и продавать это разным людям с разными целями. Как и возможность его якобы урегулировать", – прогнозирует замгендиректора ATR.

Конечно, продолжает он, дело не только в Путине. Пока россияне в принципе способны наносить кому-то урон, они будут это делать.

"Их надо лишить возможности это делать. И тогда весь мир, в принципе, станет другим, – уверен Айдер Муждабаев. – Исчезнут все эти так называемые исламские, арабские террористы. Если уничтожить нынешнее террористическое государство Россия – прекратит существование практически вся террористическая сеть в мире. Бесполезно бороться точечно с той или иной террористической организацией, пока существует государство-террорист, государство-спонсор террористов – Россия".

"Сброс" Путина со счетов открыл бы некое окно возможностей для российского политикума

Глава Центра политических студий "Доктрина", политический консультант Ярослав Божко считает, что объективно – мы не можем оценить вероятность того или иного диагноза Путина, поскольку нет качественной информации из его окружения.

"Ссылаться на инсайдерские данные в таких вопросах нужно крайне осторожно и выверено, – уверен он. – В то же время, стоит отметить, что для значительной части элит РФ (даже глубоко антидемократических, направленных на имперский сценарий) война не выгодна. Стратегические цели не достигнуты, а экономические и политические последствия многократно превышают возможные выгоды. Потому "сброс" Путина со счетов (его смерть по болезни или как-то еще) открыл бы некое окно возможностей для российского политикума. И по сохранению контроля внутри самой РФ, и с реалистичным сценарием повесить все преступления лично на Путина, списав военное поражение или необходимость заключения невыгодных для РФ перемирий на его личные просчеты".

В то же время, отмечает Ярослав Божко, не следует впадать в идеализм, полагая что это – последняя война РФ против Украины.

"Новая война, в других условиях, с другим хозяином Кремля, вполне возможна впоследствии. Как были возможны другие акты агрессии России против Украины ещё до его правления. Однако здесь важно обратить внимание не на искреннее желание политикума РФ воевать или нет (мы никогда не узнаем точно, существует ли оно). Нужно фокусироваться на объективных факторах, дающих возможность вообще для РФ ставить вопрос о такой войне – и заранее их преодолевать в будущем", – резюмирует эксперт.

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