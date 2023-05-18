Что происходит внутри России – есть ли предпосылки, что путинский режим падет

Потери армии России, по данным украинского Генштаба, перевалили за 200 тысяч человек. Уничтожено огромное количество военной техники. У РФ, которая продолжает изобретать "аргументы" для оправдания агрессии, истерика по поводу получения Украиной дальнобойных видов вооружения. Усилились и внутренние репрессии – в том числе против якобы несбиваемых ракет "Кинжал". Учитывая, что Кремлю не хватает "пушечного мяса", периодически чужими устами озвучиваются заявления о необходимости второй волны мобилизации. Что можно сказать сейчас о внутренней ситуации в РФ? Напоминает ли она "пороховую бочку"? Есть ли признаки того, что путинский режим теряет контроль – и его могут вскоре смести? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Москва. Фото: из открытых источников

У россиян нет понимания того, что будет дальше

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко обращает внимание, что прямых свидетельств о том, что же на самом деле происходит в РФ, в том числе касательно общественных настроений, нет и быть не может. Потому что при тоталитаризме нормальной социологии нет, поясняет он. Даже, если честно проводить опросы (чего в России нет), люди отвечают не то, что думают на самом деле, а то, что, по их мнению, хотят от них услышать. К реальности это не имеет никакого отношения.

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Так что судить о том, что происходит внутри страны-агрессора можно лишь по косвенным признакам, считает эксперт.

"А косвенные признаки там следующие. Усиливаются репрессии, причем довольно хаотичные. Арестовывают за какие-то мнения в соцсетях, за якобы некачественные ракеты, нарекают "иноагентами" всех без разбора. Через Госдуму хотят даже провести закон, позволяющий посадить даже за невольную помощь "иноагенту". Закручивание гаек продолжается. Явно не от хорошей жизни. Ведь когда всё под контролем, вся страна воодушевлена и действует в едином порыве, нет причин для репрессий", – отмечает Андрей Еременко.

По его словам, есть также такой яркий маркер как, похоже, появление реальной политической оппозиции.

"Да, это, весьма внезапно, оказался главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин, Гиркин уже с ними. Но они – есть. И их уже по какой-то причине не затыкают. Просматриваются также косвенные признаки чисто экономических проблем. В столицах (Москве и Питере) — заметное падение бизнес-активности. Скрыть это никакими бравурными репортажами о "импортозамещении" не получается. Да, прямых признаков проблем для режима как бы нет. Но косвенных вполне хватает", – подчеркивает эксперт.

Еще важный момент, акцентирует он. А именно – у россиян нет понимания того, что будет дальше. Нет картинки светлого будущего. Даже в принципе картинки будущего.

"Если спросить у украинцев – такое понимание есть. Мы верим в победу, в дальнейшее восстановление нашей страны, в экономический рост после наступления справедливого мира. Верим в то, что в обозримом будущем станем членами ЕС и НАТО. А у РФ нет вариантов даже относительно светлого будущего. В принципе. Если они каким-то чудом сумеют заморозить конфликт, оставив за собой часть украденных у Украины территорий, санкции продолжатся, изоляция продолжится, закручивание гаек режимом – продолжится. Если проиграют (надеемся тут не "если", а "когда") – понятно, что будущее окажется не менее мрачным", – отмечает Андрей Еременко.

При этом, продолжает он, российская политическая культура, ее история, отличается от украинских тем, что в России всё валится резко.

"Когда в Украине назревает революция, это просматривается. Перед Евромайданом мы видели "врадиевску ходу", "мовний майдан", налоговый... Рано или поздно это выливается во что-то большее. Мы Майдан предсказывали не на осень, а на весну, Ошиблись на полгода. Но было ясно, что он – неминуем. Российская традиция – иная. Там вся оппозиция, вроде бы, закатана в асфальт, власть мощна как никогда. А потом вдруг — резкое обрушение. Так пала Российская империя, так пал Советский Союз, – напоминает эксперт. – Не исключаю, что мы однажды утром проснемся – и обнаружим, что рядом с нами – совсем другая страна, с совершенно иной властью. Что там происходят совсем другие события, нежели вчера. Так что я верю в перемены в РФ, но резкие. Исторические аналогии — штука лукавая, но эта война очень напоминает Первую мировую и ее последствия. Когда Германия подписывала капитуляцию в той войне, на ее территории не было ни одного солдата противостоящего ей альянса победителей. Более того, немецкие войска находились рядом с Парижем. Но экономическая, военная и внутренняя ситуация сложилась так, что Германия пала".

Сейчас, уверен Андрей Еременко, нечто подобное происходит в РФ. Которая более пытается копировать фашистскую Германию Второй мировой, чем Германию времен Первой мировой. Но идет по пути к капитуляции, как обе эти Германии.

"Что именно станет тригером резких перемен внутри РФ, сказать пока сложно. Возможно, чья-то смерть (не факт, что от естественных причин), возможно резкая нехватка продовольствия в какой-то из частей страны (как это было в Петербурге 1917-го, вылившись в итоге наряду с попыткой отсылки на фронт не желающих того солдат – в революцию). Но мы точно знаем, что каждая наша победа на фронте, каждое обновление (в сторону увеличения) цифры погибших россиян на этой войне, каждая новая поставка нам вооружений, каждый новые антироссийские санкции – это шаг к краху и путинского режима, и путинской России. И посыплется там всё очень резко", – прогнозирует эксперт.

Пока что Путин достаточно крепко сидит на троне, а каких-то протестных движений не наблюдается

Политтехнолог, специалист по антикризисным кампаниям Денис Богуш рассуждает так:

"Безусловно, внутренняя ситуация в России сейчас очень сложная. Но запас прочности у власти еще есть. По ряду причин".

Первая, по мнению эксперта, заключается в том, что россияне – чрезвычайно пассивный народ. С рабской психологией.

"Они не готовы выступать против власти, которую сейчас олицетворяет Путин. И отношение к нему сейчас, похоже, как у советских людей – к Сталину. Люди без него попросту не представляют себе Россию", – поясняет Денис Богуш.

Вторая важная причина, из-за которой вряд ли возможен снос путинского авторитарного режима, состоит в том, что он создал условия, позволяющие уничтожить любого неугодного, акцентирует эксперт.

"Да в военной т.н. "элите", которую сейчас представляют Герасимов, Шойгу, Пригожин, Кадыров, то и дело возникают внутренние конфликты. А в них традиционно вплетаются конфликты со спецслужбами. Всё это рано или поздно может "рвануть". Но разметет на клочки, прежде всего, какую-то из этих группировок. Взрыв не будет направлен на Путина и его ближний круг. И когда Стрелков-Гиркин безбоязненно и без последствия для себя периодически выдает новую порцию критики в адрес Путина, тогда как обычных россиян садят за лайки в интернете или картинки о мире, важно понимать, что это всё – игра. Что устами вполне себе управляемого Стрелкова-Гиркина просто дают всему народу подвыпустить пар. Не более", – подчеркивает Денис Богуш.

По его мнению, любая революция в России возможна, прежде всего, в виде дворцового переворота.

"Лишь затем, – продолжает эксперт, – может начать бузить управляемая толпа на улице. Или неуправляемая, если власть ослабит вожжи, а кто-то эти воспользуется. И это единственный вариант резких перемен. Пока же Путин достаточно крепко сидит на троне, а каких-то протестных движений, не говоря уж о попытках тех или иных регионов поиграть в самостоятельность, не наблюдается. Потому что народ раболепен, а элиты грызутся между собой, а не выступают консолидировано против хозяина Кремля".

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