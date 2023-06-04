Что происходит внутри России – решится ли кто-то бросить вызов Путину

В российском информационном пространстве акцент делят "успехи" и провалы битвы за Донбасс. По этому поводу уже сошлись в онлайн-сражениях "вагнеровцы" и "кадыровцы". В традиционном для себя стиле сам главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин делает выпады в адрес руководства Минобороны РФ. О чем говорит нарастающее внутрироссийское противостояние, подогреваемое еще и белгородскими рейдами граждан РФ, воюющих с режимом Путина? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Просто вышвырнуть оккупантов со своей территории – мало, необходимо потом проводить демилитаризацию этой страны

Глава Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший зампредседателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко рассуждает так:

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"И украинское общество, и украинские политики (впрочем, как и зарубежные), недооценивали степень деградации РФ. Еще весной 2022 года мы ожидали, что, когда в Россию пойдут гробы, ее общество как-то на это отреагирует, начав активно выступать против войны. Но, к сожалению, на нас напала огромная и глубоко пьющая страна. И пропитые мозги ее граждан приводят лишь к одной реакции, когда большинство родных погибших российских вояк (жены, родители) озабочены больше выплатами, так называемыми компенсациями из бюджета, прочими материальными "эквивалентами" человеческой жизни. Так что это даже обществом назвать сложно. Скорее – некая вязкая, пропитая среда, с которой мы воюем".

Что касается т.н. российских "элит", то они, по словам эксперта, настолько глубоко инфицирована системной коррупцией, что даже когда тонут все вместе на этом "Титанике", борются не за выживание, не за то, чтобы как-то отмыться от того, что натворили, остановить войну, а – за доступ к путинскому телу, уже наполовину мертвому.

"И это — диагноз сегодняшней России, – уверен Андрей Сенченко. – Очередное подтверждение, что просто вышвырнуть оккупантов со своей территории – мало. Что необходимо потом проводить демилитаризацию этой страны. Что Россия, возможно, в каком-то новом виде, распавшаяся по тем линиям разлома, которые она сама десятилетиями создавала, пройдет процедуру денацификации, которую после Второй мировой войны проходила Германия".

Иначе, констатирует эксперт, очень скоро произойдет новая агрессия, причем, в гораздо больших масштабах, нежели нынешняя.

Рациональная часть российских элит близка к тому, чтобы принять, что война – проиграна

Политэксперт, кандидат политических наук, историк Александр Палий считает, что в России разгорается подспудная борьба за то, кто будет править ей после Путина. А также касательно того, кого сделают крайним за поражение в этой войне. И, наконец, – кому отойдут поредевшие и потерявшие вес активы РФ.

"Собственно, вокруг этих вопросов и вертится вся нынешняя ситуация, – поясняет эксперт. – Похоже, что рациональная часть российских элит близка к тому, чтобы принять, что война – проиграна. Однако бросить вызов Путину, спрятанному в бункере, никто не решается. Но многие ждут его конца или иной развязки".

Пригожин же, по мнению Александра Палия, выступает как фронтмен одной из сил, которая уже включилась в борьбу за активы, но пока прямо почти не атакует Путина. Однако вскоре ситуация изменится, прогнозирует эксперт.

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