Что происходит внутри России – решится ли кто-то бросить вызов Путину

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Кравцев Сергей
В российском информационном пространстве акцент делят "успехи" и провалы битвы за Донбасс. По этому поводу уже сошлись в онлайн-сражениях "вагнеровцы" и "кадыровцы". В традиционном для себя стиле сам главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин делает выпады в адрес руководства Минобороны РФ. О чем говорит нарастающее внутрироссийское противостояние, подогреваемое еще и белгородскими рейдами граждан РФ, воюющих с режимом Путина? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Глава Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший зампредседателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко рассуждает так:
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Что касается т.н. российских "элит", то они, по словам эксперта, настолько глубоко инфицирована системной коррупцией, что даже когда тонут все вместе на этом "Титанике", борются не за выживание, не за то, чтобы как-то отмыться от того, что натворили, остановить войну, а – за доступ к путинскому телу, уже наполовину мертвому.
Иначе, констатирует эксперт, очень скоро произойдет новая агрессия, причем, в гораздо больших масштабах, нежели нынешняя.
Политэксперт, кандидат политических наук, историк Александр Палий считает, что в России разгорается подспудная борьба за то, кто будет править ей после Путина. А также касательно того, кого сделают крайним за поражение в этой войне. И, наконец, – кому отойдут поредевшие и потерявшие вес активы РФ.
Пригожин же, по мнению Александра Палия, выступает как фронтмен одной из сил, которая уже включилась в борьбу за активы, но пока прямо почти не атакует Путина. Однако вскоре ситуация изменится, прогнозирует эксперт.
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Ігор
сегодня, 12:19
Андрій Сенченко влучно описав укромуністичне буття. Саме наші вожді та військові посадовці намагаються нескінченно тягнути з війною. Їм комфортно, зарплата, гроші від розпилу військового бюджету, діти в безпечних країнах. Наступними візитами найбільшого Вождя корупції і брехні стане Мадуро Ким Куба Афганістан - в нього, як у Яроша, більш важливі справи, ніж стан країни і обіцяне повернення кордонів 1991.