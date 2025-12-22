Что произошло на переговорах: с каким комментарием Дмитриев покинул США

Спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев улетел из Майами, где проходили переговоры делегаций США и Украины, без внятных комментариев. Если раньше российский спецпосланник выдавал общие фразы ор конструктиве и понимании с американской стороной, то теперь только отметил, что следующая встреча должна состояться в Москве. Об этом Дмитриев написал в соцсети Х.

Кирилл Дмитриев. Фото: из открытых источников

Спецпосланник российского диктатора коротко написал "Спасибо, Майами. В следующий раз: Москва".

Впоследствии российские СМИ сообщили, что Дмитриев улетел из Майами.

В свою очередь спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил о результатах переговоров по возможному мирному урегулированию войны в Украине, которые проходили с участием украинской и российской сторон, а также европейских партнеров. Об этом он написал в социальной сети Х.

По словам Уиткоффа, с украинской делегацией состоялась отдельная встреча в формате США – Украина, которую он охарактеризовал как конструктивную. Во время переговоров стороны сосредоточились на четырех ключевых направлениях. Речь шла о дальнейшем развитии 20-пунктного плана, согласовании подходов к многосторонней системе гарантий безопасности, выработке позиций по гарантиям безопасности со стороны США для Украины, а также о развитии плана экономического восстановления и долгосрочного процветания страны.

