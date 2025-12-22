logo

Что произошло на переговорах: с каким комментарием Дмитриев покинул США
Что произошло на переговорах: с каким комментарием Дмитриев покинул США

Спецпосланник российского диктатора Дмитриев отметил, что ждет с ответным визитом американцев Москве

22 декабря 2025, 08:25
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев улетел из Майами, где проходили переговоры делегаций США и Украины, без внятных комментариев. Если раньше российский спецпосланник выдавал общие фразы ор конструктиве и понимании с американской стороной, то теперь только отметил, что следующая встреча должна состояться в Москве. Об этом Дмитриев написал в соцсети Х.

Что произошло на переговорах: с каким комментарием Дмитриев покинул США

Кирилл Дмитриев. Фото: из открытых источников

Спецпосланник российского диктатора коротко написал "Спасибо, Майами. В следующий раз: Москва".

Впоследствии российские СМИ сообщили, что Дмитриев улетел из Майами.

В свою очередь спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил о результатах переговоров по возможному мирному урегулированию войны в Украине, которые проходили с участием украинской и российской сторон, а также европейских партнеров. Об этом он написал в социальной сети Х. 

По словам Уиткоффа, с украинской делегацией состоялась отдельная встреча в формате США – Украина, которую он охарактеризовал как конструктивную. Во время переговоров стороны сосредоточились на четырех ключевых направлениях. Речь шла о дальнейшем развитии 20-пунктного плана, согласовании подходов к многосторонней системе гарантий безопасности, выработке позиций по гарантиям безопасности со стороны США для Украины, а также о развитии плана экономического восстановления и долгосрочного процветания страны.

Читайте также на портале "Комментарии" — главный советник российского диктатора по внешней политике Юрий Ушаков заявил, что предлагаемые изменения к мирному плану Вашингтона по Украине могут привести к затягиванию войны. Об этом он сообщил журналистам в воскресенье, передает издание The Guardian.




Источник: https://x.com/kadmitriev/status/2002899211071934593/photo/1
