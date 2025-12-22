logo_ukra

Що сталося на переговорах: з яким коментарем Дмитрієв покинув США
НОВИНИ

Що сталося на переговорах: з яким коментарем Дмитрієв покинув США

Спецпосланник російського диктатора Дмитрієв зазначив, що чекає з візитом у відповідь американців Москві.

22 грудня 2025, 08:25
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Спецпредставник Кремля Кирило Дмитрієв відлетів із Майамі, де проходили переговори делегацій США та України, без виразних коментарів. Якщо раніше російський спецпосланник видавав загальні фрази про конструктиву і розуміння з американською стороною, то тепер лише зазначив, що наступна зустріч має відбутися в Москві. Про це Дмитрієв написав у соцмережі Х.

Що сталося на переговорах: з яким коментарем Дмитрієв покинув США

Кирило Дмитрієв. Фото: із відкритих джерел

Спецпосланник російського диктатора коротко написав "Дякую, Майамі. Наступного разу: Москва".

Згодом російські ЗМІ повідомили, що Дмитрієв відлетів із Майамі.

У свою чергу спецпредставник президента США Стів Віткофф повідомив про результати переговорів щодо можливого мирного врегулювання війни в Україні, які проходили за участю української та російської сторін, а також європейських партнерів. Про це він написав у соціальній мережі Х.

За словами Віткоффа, з українською делегацією відбулася окрема зустріч у форматі США – Україна, яку він охарактеризував як конструктивну. Під час переговорів сторони зосередились на чотирьох ключових напрямках. Йшлося про подальший розвиток 20-пунктного плану, узгодження підходів до багатосторонньої системи гарантій безпеки, вироблення позицій щодо гарантій безпеки з боку США для України, а також про розвиток плану економічного відновлення та довгострокового процвітання країни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — головний радник російського диктатора із зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив, що запропоновані зміни до мирного плану Вашингтона щодо України можуть призвести до затягування війни. Про це він повідомив журналістів у неділю, повідомляє видання The Guardian.




Джерело: https://x.com/kadmitriev/status/2002899211071934593/photo/1
