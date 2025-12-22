Що сталося на переговорах: з яким коментарем Дмитрієв покинув США

Спецпредставник Кремля Кирило Дмитрієв відлетів із Майамі, де проходили переговори делегацій США та України, без виразних коментарів. Якщо раніше російський спецпосланник видавав загальні фрази про конструктиву і розуміння з американською стороною, то тепер лише зазначив, що наступна зустріч має відбутися в Москві. Про це Дмитрієв написав у соцмережі Х.

Кирило Дмитрієв. Фото: із відкритих джерел

Спецпосланник російського диктатора коротко написав "Дякую, Майамі. Наступного разу: Москва".

Згодом російські ЗМІ повідомили, що Дмитрієв відлетів із Майамі.

У свою чергу спецпредставник президента США Стів Віткофф повідомив про результати переговорів щодо можливого мирного врегулювання війни в Україні, які проходили за участю української та російської сторін, а також європейських партнерів. Про це він написав у соціальній мережі Х.

За словами Віткоффа, з українською делегацією відбулася окрема зустріч у форматі США – Україна, яку він охарактеризував як конструктивну. Під час переговорів сторони зосередились на чотирьох ключових напрямках. Йшлося про подальший розвиток 20-пунктного плану, узгодження підходів до багатосторонньої системи гарантій безпеки, вироблення позицій щодо гарантій безпеки з боку США для України, а також про розвиток плану економічного відновлення та довгострокового процвітання країни.

головний радник російського диктатора із зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив, що запропоновані зміни до мирного плану Вашингтона щодо України можуть призвести до затягування війни. Про це він повідомив журналістів у неділю, повідомляє видання The Guardian.




