Что прячет Кремль: Путин подписал три тайных указа, пока директор ЦРУ находился в Москве

Российский диктатор Владимир Путин 25 августа подписал три указа, не обнародованных для общественности. Это произошло в день неожиданного визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как пишет The Moscow Times со ссылкой на российский портал правовой информации, на официальном ресурсе РФ опубликовали указы №608, №609 и №610. Они касаются кадровых и административных вопросов: в частности, смены посла России в Ираке и состава комиссий, связанных с вопросами ветеранов и людей с инвалидностью.

В то же время указы №605, №606 и №607, которые следовали по нумерации, с портала исчезли. Это может свидетельствовать о том, что документы действительно подписаны, но их содержание решили засекретить. Что именно содержат три засекреченных указа Путина, пока неизвестно.

Особое внимание привлекает указ №604, подписанный 24 августа. Он расширяет возможности российских властей по передаче предприятий и других объектов под временное управление, если их владельцы, по версии государства, не обеспечили надлежащей защиты от атак беспилотников.

Тайные документы появились на фоне важного дипломатического движения вокруг Москвы. По данным The Wall Street Journal, Рэтклифф мог предупредить Путина, что США знают о возможных планах новой российской мобилизации и провокаций против НАТО. В то же время, The iPaper связывает поездку с возможными переговорами по обмену заключенными. В Москву также прибыл секретарь Ватикана по международным делам Пол Ричард Галлахер. Он провел встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и заявил о попытках найти "точки соприкосновения" с российской стороной.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин "тайно попросил" Украину перестать бить по России.