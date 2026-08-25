logo

BTC/USD

78197

ETH/USD

2437.05

USD/UAH

44.67

EUR/UAH

52.09

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Что прячет Кремль: Путин подписал три тайных указа, пока директор ЦРУ находился в Москве
commentss НОВОСТИ Все новости

Что прячет Кремль: Путин подписал три тайных указа, пока директор ЦРУ находился в Москве

С официального портала РФ исчезли три указа Путина. Это произошло в день визита директора ЦРУ в Москву

25 августа 2026, 23:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин 25 августа подписал три указа, не обнародованных для общественности. Это произошло в день неожиданного визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву.

Что прячет Кремль: Путин подписал три тайных указа, пока директор ЦРУ находился в Москве

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как пишет The Moscow Times со ссылкой на российский портал правовой информации, на официальном ресурсе РФ опубликовали указы №608, №609 и №610. Они касаются кадровых и административных вопросов: в частности, смены посла России в Ираке и состава комиссий, связанных с вопросами ветеранов и людей с инвалидностью.

В то же время указы №605, №606 и №607, которые следовали по нумерации, с портала исчезли. Это может свидетельствовать о том, что документы действительно подписаны, но их содержание решили засекретить. Что именно содержат три засекреченных указа Путина, пока неизвестно.

Особое внимание привлекает указ №604, подписанный 24 августа. Он расширяет возможности российских властей по передаче предприятий и других объектов под временное управление, если их владельцы, по версии государства, не обеспечили надлежащей защиты от атак беспилотников.

Тайные документы появились на фоне важного дипломатического движения вокруг Москвы. По данным The Wall Street Journal, Рэтклифф мог предупредить Путина, что США знают о возможных планах новой российской мобилизации и провокаций против НАТО. В то же время, The iPaper связывает поездку с возможными переговорами по обмену заключенными. В Москву также прибыл секретарь Ватикана по международным делам Пол Ричард Галлахер. Он провел встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и заявил о попытках найти "точки соприкосновения" с российской стороной.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин "тайно попросил" Украину перестать бить по России.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ru.themoscowtimes.com/2026/08/25/putin-podpisal-tri-sekretnih-ukaza-v-den-vizita-glavi-tsru-a204310
Теги:

Новости

Все новости