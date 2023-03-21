Что такое тайный флот Кремля и что за этим стоит

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Моесеенко Валентина
Все танкеры в мире подсчитаны, паспортизированы и не могут помогать РФ обходить санкции. А тайный флот Кремля – это только пионерские пропагандистские рассказы. Об этом заявил в Телеэфире председатель правления Ассоциации "Нефть и Газ Украины" Андрей Закревский, пишут "Комментарии".
Эксперт рассказал о пропагандистских рассказах о тайном флоте Кремля
Вместе с тем есть некоторые проблемы с санкциями, в частности речь идет о ценах на российскую нефть для Индии. В то же время потребление российской нефти снижается. Кроме санкций, цена на нефть падает и естественным образом.
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Он также пояснил, что санкции предполагали, что РФ будет пытаться вывозить свою нефть, а другие страны будут использовать Россию, и в этом, по его словам, большой проблемы нет.
Как писали "Комментарии", Турция действительно приостановила транзит в Россию подсанкционных товаров, подвергшись давлению США и Европы.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что россияне активно ищут страны, через которые можно получить запрещенные товары. В последние недели резко возросли запросы россиян среди предпринимателей из Казахстана, жители РФ просят достать все, от телефонов и подшипников до редких металлов и деталей для самолетов.
Читайте также на сайте "Комментарии" — сможет ли Украина "достать" замороженные российские миллиарды за рубежом.
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