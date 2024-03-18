Итоги псевдовыборов в РФ: изменится ли война в Украине

Очередные перевыборы российского диктатора завершились фантастическими результатами. Путину нарисовали рекордные 87% поддержки. А сам он пообещал, что во время своего нового президентского срока будет продолжать войну против Украины, на территории которой попытается создать "санитарную зону". О чем говорят итоги псевдовыборов и новые путинские заявления? Как ситуация в ракурсе российско-украинской войны может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Россия демонстрирует готовность к длительной войне на истощение

Народный депутат Верховной Рады VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов рассуждает так:

"17 марта прошли первые всеобщие выборы в Российской Федерации после начала полномасштабной войны. Поэтому в Кремле их готовили во многом как референдум о поддержке идеи продолжения войны. Теперь озвученный результат станет основой для еще большей централизации единоличной власти, а о согласовании позиций с населением, региональными элитами или даже "башнями Кремля" можно забыть. Несистемная оппозиция была жестко зачищена, а ее лидеры убиты, арестованы или покинули территорию страны. Причем чистки касались как условно либеральной оппозиции, так и среды национал-патриотов. Россия будет демонстрировать по итогам официальных результатов выборов "консолидацию вокруг флага" и невозможность любых внутренних потрясений или тем более революционных движений".

Эксперт отмечает, что, по анализу опросов, до 25% россиян недовольны действующим режимом. Но изоляция потенциальных лидеров протестов привела к дезорганизации и деморализации этого сегмента, и они выражают свое несогласие преимущественно на кухнях.

"Россия демонстрирует готовность к длительной войне на истощение, – констатирует Игорь Попов. – Конечно, в российской армии накапливается усталость от потерь, а экономика страдает от санкций. Но, согласно основному сценарию, Российская Федерация может продолжать боевые действия в нынешнем режиме еще минимум в течение года. Это позволяет российскому руководству объявлять ультиматумы и отказываться от разумных компромиссов по вопросам мирного урегулирования. Во всех неофициальных российских предложениях содержится условие сохранения контроля над оккупированными территориями".

Основой украинского плана мирного урегулирования является "формула мира" Владимира Зеленского, которая базируется на учете национальных интересов и принципа территориальной целостности Украины, напоминает эксперт. Проходит подготовка к инаугурационному саммиту формулы мира, который может пройти уже этой весной в Швейцарии. В нем ожидается участие мировых лидеров, которые должны поддержать украинские предложения.

"Дальнейшее развитие событий во многом зависит от позиции стран Запада. Публичные заявления "не допустить победы России в Украине" могут иметь различные трактовки. Часть западных лидеров все более активно говорит о необходимости нанесения РФ стратегического поражения. Условием этого является обеспечение непрерывных поставок в Украину всех типов вооружений, снятие запретов на удары по российской территории, и даже рассмотрение варианта размещения контингента сухопутных сил союзников на территории нашей страны. Альтернативная позиция базируется на опасении эскалации и поиске компромисса с Кремлем. Особенно важно возобновление поставок помощи из США, которые зависят от решения Конгресса, – подчеркивает Игорь Попов. – Решение о формате и строках завершения войны будет лишь совместным – руководства Украины и ее союзников, хотя многие западные политики это публично отрицают".

Это точно были не выборы

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова призналась, что удивлена – почему так мало нарисовали военному преступнику путину.

"Фломастеры закончились? Хватило всего на 87%? Могло быть и 100, даже 120 соответствовало бы логике путина", – отмечает эксперт.

По ее словам, это точно были не выборы, а путин – не президент, несмотря на то, кем он себя считает.

"Но здесь есть одна показательная тема – международное сообщество должно наконец понять, что проблема не в одном человеке… Не путиным единым ведется война против цивилизованного мира. Вся российская федерация поддерживает геноцид украинского народа. Поэтому и об уничтожении украинцев — так называемую "санитарную зону", путин заявляет совершенно открыто, потому что знает, что его поддерживают в россии", – считает Татьяна Лупова.

Она предупреждает: созданием "санитарных зон" только в Украине путин не ограничится. Следующие "санитарные зоны" будут в других приграничных странах, если этого террориста не остановить.

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