Дело MH17: известно, выдаст ли Россия двух осужденных Нидерландам

В РФ не выдадут Нидерландам двух осужденных, а именно Игоря Гиркина и Сергея Дубинского, по делу об уничтожении малазийского самолета рейса MH17. Трагедия произошла в 2014 году в Донбассе. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на российский " Интерфакс ". Приговор суда Гааги по делу о MH17 (фото из открытых источников) Российскому изданию источник сообщил подробности о том, выдаст ли осужденных РФ.

"Конституция РФ устанавливает прямой запрет на выдачу граждан России иностранным государствам. Именно поэтому ни тот, ни второй осужденный не будет выдан", — сказал информатор в правоохранительных органах. Кроме того, источник из правоохранителей также подтвердил, что Россия не признает решение Гаагского суда, ведь Россия была отстранена от расследования аварии самолета на Донбассе. Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что в России отреагировали на приговор суда Гааги по делу о MH17. Россия отреагировала на приговор окружного суда Гааги по авиакатастрофе МН17. Следовательно, в Кремле заявили, что это якобы "политический заказ". В российском МИД отметили, что решение суда, где говорится о причастности России к авиакатастрофе "свидетельствует, что в его основе лежал политический заказ". Кроме этого, РФ обвинила суд в Нидерландах в якобы нарушении "принципов беспристрастного правосудия в угоду политической конъюнктуре", назвав его "серьезным репутационным ударом по всей судебной системе Нидерландов". Также "Комментарии" писали о том, что Путина просили ответить за сбитый Боинг Также "Комментарии" писали о том, что Путина просили ответить за сбитый Боинг МН17 . Голландец Йос Джаннотен обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой взять на себя ответственность за сбитый боинг в 2014 году в небе над Донбассом. Йос из-за авиакатастрофы потерял свою дочь. Сегодня он пришел на судебные слушания по делу МН17 в комплекс "Схипхолл". Там призвал Путина перестать отрицать факт, что именно Россия причастна к авиакатастрофе.

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