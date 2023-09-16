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Депутат Госдумы решил обменять мандат на руководящую должность на оккупированной Херсонщине

На прошлой неделе на псевдовыборах Кастюкевича избрали "депутатом областной думы"

сегодня, 15:58
Автор:
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Кравцев Сергей
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Депутат Госдумы от путинской "Единой России" Игорь Кастюкевич слагает свои полномочия, чтобы получить "должность" в оккупированной РФ части Херсонской области. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет сайт "Мост".

Депутат Госдумы решил обменять мандат на руководящую должность на оккупированной Херсонщине

Депутат Госдумы от "Единой России" Игорь Кастюкевич

На сайте Госдумы РФ опубликовали проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутатов Госдумы от фракции "Единая Россия", в том числе и Кастюкевича.


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На прошлой неделе на псевдовыборах Кастюкевича избрали "депутатом областной думы" захваченной части Херсонской области, которую россияне называют "законодательным собранием".

Читайте также на портале "Комментарии" — российские власти продолжают убеждать, что новой волны мобилизации не будет. При этом признают, что нуждаются примерно в 500 тысяч контрактников. Российский диктатор Владимир Путин уверяет, что от добровольцев чуть ли нет отбоя. При этом есть данные, что из Кремля пришла установка – максимально обходить вопрос мобилизации (в любом ракурсе) во время заявлений пропагандистов, политиков, чиновников. О чем говорят данные сообщения? Решится ли Кремль на мобилизацию, как год назад? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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Источник: https://most.ks.ua/news/url/deputat-rosijskoji-derzhdumi-skladaje-mandat-abi-keruvati-okupatsijnoju-dumoju-hersonschini/?fbclid=IwAR3nRFAspbPk_6nnJfSJ1Cd20KDXtEYCHKyQR-cWecHhXK372-W4FXNhOo8
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