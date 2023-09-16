Депутат Госдумы решил обменять мандат на руководящую должность на оккупированной Херсонщине

Депутат Госдумы от путинской "Единой России" Игорь Кастюкевич слагает свои полномочия, чтобы получить "должность" в оккупированной РФ части Херсонской области. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет сайт "Мост".

Депутат Госдумы от "Единой России" Игорь Кастюкевич

На сайте Госдумы РФ опубликовали проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутатов Госдумы от фракции "Единая Россия", в том числе и Кастюкевича.

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На прошлой неделе на псевдовыборах Кастюкевича избрали "депутатом областной думы" захваченной части Херсонской области, которую россияне называют "законодательным собранием".

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