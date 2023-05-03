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Депутат-коллаборационист из Крыма призывает ударить по резиденции Зеленского

Михаил Шеремет призывает к атакам по резиденции президента Украины Владимира Зеленского в Киеве.

сегодня, 17:35
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Автор:

Slava Kot

Депутат Госдумы РФ от Крыма и предатель, который был украинским офицером Михаил Шеремет, призывает к атакам по резиденции Владимира Зеленского в Киеве. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на проект "Крым Реалии" от " Радио Свобода".

Депутат-коллаборационист из Крыма призывает ударить по резиденции Зеленского

Михаил Шеремет. Фото из открытых источников

Шеремет отреагировал на сообщения из Москвы, где заявили об атаке двух украинских дронов по Кремлю.


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"В Киеве засели террористы, а с ними, как известно, переговоры бессмысленны. Их нужно только уничтожать, причем быстро и беспощадно", — говорит Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет.

Затем предатель Украины сообщил адрес расположения администрации президента Владимира Зеленского.

"Пора нанести ракетный удар по резиденции Зеленского в Киеве. Готов передать координаты — улица Банковая, 11, где находится так называемая администрация президента Украины", — сказал Шеремет.

Напомним, что 3 мая администрация президента РФ сообщила об атаке по Кремлю. В Москве заявили о якобы попытке Украины совершить покушение на президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров отреагировал на сообщения Кремля и обвинения Украины. Чиновник отрицал причастность Украины к атакам и назвал это кремлевским приемом для нагнетания ситуации до 9 мая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кремль назвал две причины отказа от широкого празднования Дня Победы, однако ушел от самой важной.

Также "Комментарии" писали об отрицательном рейтинге стран, где богатства миллиардеров были получены от связей с государственным сектором – победила Россия.



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Источник: https://ru.krymr.com/a/news-deputat-gosdumy-kryma--nanesti-udar-rezidentsii-zelenskogo/32392536.html
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