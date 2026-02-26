Дети Путина: что известно о сыновьях и дочерях главы Кремля и где они прячутся (ФОТО)

Информация о семье российского диктатора Владимир Путин годами остается одной из самых закрытых тем в российской политике. Несмотря на публичность главы Кремля, его дети практически невидимы для общества. Новое расследование, обнародованное "Навальный LIVE" попыталось выяснить сколько детей у Путина, как их зовут и где они живут.

Дочери Путина

Как указывает "Навальный LIVE", от первого брака с Людмилой Путиной Владимир Путин имеет двух дочерей: Марию Воронцову и Екатерину Тихонову. Обе дочери российского диктатора учились в немецкой школе во время службы Путина в ГДР, а затем получили высшее образование. Мария Воронцова в области биологии, Екатерина Тихонова в области востоковедения, а именно в области японоведения.

Они редко появляются публично и никогда прямо не говорили, что являются дочерьми Путина. Екатерина и Мария сейчас ведут бизнес-деятельность в России, но их статус официально не комментируется Кремлем. По данным журналистов, у Путина также есть внуки, однако их количество и возраст не разглашаются.

Сыновья Путина

Несмотря на небольшую публичность дочерей Путина, еще более окутанными тайной его двое вероятных сыновей от Алины Кабаевой. По информации расследователей, ребят зовут Иван и Владимир, а в документах они фигурируют под фамилией Спиридоновы. Вероятно, фамилия была взята в честь деда Путина. Как выяснили журналисты, старший сын Путина родился в Швейцарии в 2015 году, а младший в Москве в 2019 году.

Журналисты утверждают, что младшие дети Путина живут в полной изоляции, в основном в резиденции на Валдае. Их окружают охранники, гувернеры и медицинский персонал. Для работы в семье сотрудники проходят строгий отбор и карантин. Сообщается, что еду проверяют специалисты, а передвижение обеспечивают яхты, самолеты и бронепоезд.

"Любой их каприз выполняется, а все резиденции, в которых они живут, они воспринимают как личное владение. Иван и Владимир очень редко видят своих родителей, но постоянно окружены охраной, гувернерами и другим персоналом", — заявляют журналисты.

Публичных фотографий сыновей Путина нет, однако журналисты "OSINT-Пчелы" обнародовали фото, на которых, по их данным, дети Путина.

Как заключают расследователи "Навальный LIVE", существует значительный контраст между детьми Путина и детьми других мировых лидеров.

"Все знают, кто дети Обамы и Трампа, а их публичность даже выше, чем самого Путина. Что касается сыновей самого диктатора, они и вовсе растут в золотой клетке, изолированные от мира простых россиян. Поэтому, не дай бог, эта власть достанется им в наследство", — указывают журналисты.

