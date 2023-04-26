Президент РФ Владимир Путин планировал укрепить власть путем легкой победы над Украиной и поднять свой рейтинг, а получил затяжную войну, угрожающую России поражением. Такое мнение в телеэфире высказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, пишут "Комментарии".



Действительно ли диктатуре Кремля и России как государству пришел конец

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“Планировали укрепить власть путем легкой победы. Планировали отомстить украинской элите за, как говорит Путин, бросок 2014 года, привести Украину в новую Российскую империю, поднять рейтинг до небес, и на этом рейтинге провести остальную жизнь… Они получили затяжную войну, угрожающую поражением, в которой пока не видно ни одного хорошего выхода для Путина и для его окружения… Ну, Россия уничтожена как страна, как нормальное государство. Получили международную изоляцию, изгоев и так далее и тому подобное. И это еще не конец", – сказал он.

Гудков отметил, что сейчас сложно прогнозировать, какими будут для РФ последствия поражения в войне против Украины и международной изоляции. Он не исключает, что для России возможен вариант, когда в стране разразится масштабная гражданская война.

"Я не исключаю худшего варианта… Худший вариант, когда Россию охватит все пламя масштабной гражданской войны с десятками миллионов беженцев, с распределением ядерного оружия и все остальное, сопутствующее этому процессу. Надеюсь, что нам все-таки совместными усилиями удастся этого избежать", — сказал российский оппозиционер.

Как писали "Комментарии", президент РФ Владимир Путин хотел получить свой личный спецвойск в виде частной военной компании "Вагнер", но запустил неконтролируемый процесс создания частных армий в России.

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