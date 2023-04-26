Рубрики
МЕНЮ
Моесеенко Валентина
Президент РФ Владимир Путин планировал укрепить власть путем легкой победы над Украиной и поднять свой рейтинг, а получил затяжную войну, угрожающую России поражением. Такое мнение в телеэфире высказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, пишут "Комментарии".
Действительно ли диктатуре Кремля и России как государству пришел конец
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Гудков отметил, что сейчас сложно прогнозировать, какими будут для РФ последствия поражения в войне против Украины и международной изоляции. Он не исключает, что для России возможен вариант, когда в стране разразится масштабная гражданская война.
Как писали "Комментарии", президент РФ Владимир Путин хотел получить свой личный спецвойск в виде частной военной компании "Вагнер", но запустил неконтролируемый процесс создания частных армий в России.
Читайте также на портале "Комментарии" — могут ли вернуться в РФ сталинские времена – какова вероятность, что у россиян "сорвет клапан".
Обсуждения
Новости