Какая угроза нависла над путинским режимом – стоит ли ждать новых переворотов

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что после пригожинского мятежа, в России может быть еще один – и даже революция. В легионе "Свобода России", состоящем из граждан РФ, воюющих против путинского режима, не только анонсировали новый рейды на российскую территорию, но и подчеркнули, что единственный способ избавиться от Путина после 23-летнего правления диктатора – свергнуть его с помощью оружия. Сам же Путин продолжает лихорадочно тасовать колоду военных генералов, пытаясь избежать повторного бунта и выдавить хоть что-то из войны против Украины. Что можно сказать о состоянии путинского режима на данный момент – после бунта вагнеровцев, передачи Украине командиров-азовцев, накануне саммита НАТО? Какие есть варианты развития событий? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Путину и его пропагадистам – кровь из носу – нужно демонстрировать, что консолидация есть

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской военно-гражданской администрации (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука рассуждает так:

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а – вероятное смещение главы Генштаба Валерия Герасимова с должности руководителя оккупационными войсками в Украине. Как пишет Daily Mail (официально подтверждения пока нет), новым командующим оккупационной военной группировкой мог стать генерал-полковник Михаил Теплинский (руководитель российскими воздушно-десантными войсками ). Если информация подтвердится, то можно будет констатировать, что Путин поддался на шантаж Пригожина, требовавшегося перед своим бунтом смещения Герасимова и министра обороны Шойгу". "С моей точки зрения, продолжается демонстрация слабости путинского режима. Очередной штрих к этому портрету даже не столько возвращение в Украину азовцев (хоть и это, конечно, удар по Кремлю, который уже истерит, что турки нарушили договоренности, согласно которым украинские командиры должны были находиться на территории Турции до окончания войны ),

По словам эксперта, он предполагал, что согласно кулуарным договоренностям, Кремль мог пойти на такие уступки. Но не так быстро!

Встречался с военными, выпускниками, "военными блогерами", несся в Дагестан, чтобы встретиться с согнанной массовкой местных жителей, принимает в Кремле девочку из всё того же Дагестана. Такой всплеск активности обусловлен тем, что Путин пытается продемонстрировать, с одной стороны, своим паркетным генералам – поддержку общества. А с другой стороны – обществу — некую консолидацию, о которой он говорит чуть ли не в каждом своем выступлении. Снова и снова. О какой-то мифической консолидации, которую якобы продемонстрировало российское общество", – поясняет Георги Тука. "Это все равно что Путин расписался в собственной недееспособности. Что ж ты за "мачо", за "железный Вова", если поддаешься шантажу человека с криминальным прошлым? Не случайно буквально через день-два после "путча" Путин начал бурную показательную общественную деятельность

Но ведь ничего подобного не было и нет, акцентирует он. Мы видели эту "консолидацию" на видео в Ростове (где довольно тепло принимали вагнеровцев), на видео из Челябинска (когда местные жители провели автопробег в поддержку Пригожина и его банды), в Москве (где несколько ребят-выпускников развернули флаги "Вагнера" и скандировали в его поддержку).

явно, показательно вылезла наружу вся недееспособность российского режима. Включая как политическое руководство (которое самоустранилось практически на сутки), так и руководителей силовых ведомств (которые практически ничего не делали, чтобы остановить пригожинский бунт). Хоть Путин после прекращения мятежа чуть ли не по пять раз в день благодарит Росгвардию и Минобороны за "проявленные стойкость и мужество", по сути, никто ведь особо не блокировал продвижение банды вагнеровцев, – подчеркивает Георгий Тука. – Но Путину и его пропагадистам — кровь из носу — нужно демонстрировать, что консолидация есть. Иначе рушится очередной миф — о всенародной любви к Кремлю и его обитателям". "Такая вот показательная "консолидация" российского общества вокруг путинского режима. Потому основатель этого режима и пытается каким-то образом выходить из кризисного состояния, – отмечает эксперт. – Я не видел других точек зрения, кроме как у кремлевской пропаганды. Практически все западные аналитики сходятся во мнении, что во время пригожинского бунта

Не исключено, что новые попытки переворотов в рф будут в обозримом будущем

Политолог, медиа-эксперт Денис Гороховский уверен, что бунт Пригожина продемонстрировал слабость режима Путина.

"Если бы не фальстарт мятежа и, соответственно, провальное информационное сопровождение, которое не позволило разнести протестные настроения как среди военных, так и гражданских, то вполне возможно, что Пригожину удалось бы захватить власть в стране. Или минимум стать "вторым после" и серым кардиналом рф", – считает эксперт.

Но, продолжает он, в любом случае, его акция показала, что кремлевский режим боится любых неповиновений и не готов к радикальным решениям.

"Путин, хоть и выстроил жесткую вертикаль власти, но до конца не доверяет даже своим приближенным. Поэтому и не может уже который год определиться с преемником. И, вполне вероятно, что в его окружении периодически начинаются разговоры о том, что "первому" пора на покой, а власть надо брать в свои руки", – отмечает Денис Гороховский.

По его мнению, не исключено, что новые попытки переворотов в рф будут в обозримом будущем.

"Значительная часть силового ресурса Кремля занята войной против Украины – и не может оперативно вернуться, например, в Москву. А если заговорщики будут иметь влияние на регулярную армию, то может оказаться, что приказы Кремля станут попросту саботироваться, – рассуждает эксперт. – Ведь армии даже не нужно напрямую выступать против "царя", им достаточно просто не спешить защищать его – и режим падет в очень короткий срок"

Кремль сейчас лихорадочно пытается не допустить новых мятежей

Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко поделился таким комментарием:

будет продолжено, независимо от позиции рашистов". "После бунта вагнеровцев стало очевидно, что по путинскому режиму пошли трещины. Мы увидели не только, что мятежи в рашестане возможны (хоть ранее это сложно было представить), но и что они остаются безнаказанными. Именно безнаказанность порождает не просто возможность повторения бунта, но и его неотвратимость. Путинская власть продемонстрировала абсолютную импотентность. И та же передача Турцией азовцев свидетельствует, что на мнение бункерного карлика никто более внимания не обращает. И, скорее всего, зернового соглашение, которое нуждается в продлении 17 июля (и которое традиционно грозит не продлить страна-агрессор ),

Важно и то, отмечает эксперт, что в последнее время активизировалось общение между американским и турецким лидером. Он предполагает вероятность того, что Турция получает определенные сигналы касательно ее дальнейшей интеграции в демократическое сообщество. А также – что следует сворачивать контакты с путлером и его окружением.

"Очевидно, что очередные бунты в кац*пстане не за горами. Как и то, что Кремль сейчас лихорадочно пытается этого не допустить. Но лишь вопрос времени, когда начнется парад независимостей тех республик и регионов, которые сейчас находятся в составе рашистской империи", – уверен Сергей Войченко.

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