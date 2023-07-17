Действительно ли в РФ началась война кланов – что происходит в российской армии

После пригожинского бунта продолжаются усиленные чистки в российской армии. Согласно данным американского Института изучения войны (ISW), увольняют, а возможно и арестовывают командиров из некоторых наиболее боеспособных частей и соединений вооруженных сил РФ. А британская разведка сообщает, что российские офицеры серьезно недовольны происходящим, всё больше критикуя министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова. К чему в обозримом будущем могут привести процессы, запущенные в связи с мятежом вагнеровцев? Мы видим игру спецслужб – или силовые подразделения страны-агрессора, действительно, вошли в клинч с непредсказуемыми последствиями? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Внутрироссийские игры могут иметь последствием быстрые и неожиданные события в самой РФ, к которым Запад окажется не готов
Бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009), дипломат с более чем 30-летним стажем Владимир Огрызко думает, что говорить о том, будто в России развернулась серьезная внутривидовая борьба, было бы преувеличением.
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"Но некие "чистки", действительно, идут. Подтверждая, что заявления в стиле "всё идет по плану" — не имеют ничего общего с реальностью. Никакого плана больше нет. А то, что есть, Россия реализовать не может", – отмечает эксперт.
В то же время, его настораживает, что внутрироссийские игры могут иметь последствием быстрые и неожиданные события в самой РФ, к которым Запад окажется не готов.
"И меня это беспокоит, – признался Владимир Огрызко. – Пока что на Западе не хотят думать над тем, как трансформировать построссийскую территорию. Там ожидают, что всё произойдет как-то само собой. Это плохая позиция. Происходящее во внутриполитической жизни РФ, "чистки" генералитета, свидетельствуют о том, что следует быть готовыми к очень неожиданным поворотам".
Вряд ли возможна революция в России, но новые бунты вполне реальны
Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик считает, что у нас слишком мало информации, чтобы делать однозначные выводы. Даже исходя из того, что говорят британская разведка и американские аналитики.
"На данный момент я бы не преувеличивал процессы, происходящие внутри вооруженных сил РФ
. И пока рано говорить о том, что идут массовые чистики, сравнивая их со сталинскими. Следует понимать, что те офицеры и генералы, которых двигали по линии Миноброны РФ – это всё чьи-то люди. Они не пробились наверх, благодаря неким полководческим умениям знаниям, опыту. Они не имеют самостоятельные политические амбиции. Они не игроки, а – фигуры. И двигали их те же Шойгу, Герасимов, кто-то из Администрации президента, кто-то из Кабмина, группировки в Минобороны, в бывшем Главном разведывательном управлении (ГРУ), переименованном в Главное управление Генштаба вооруженных сил, некие отдельные департаменты и так далее", – поясняет эксперт.
Именно поэтому, отмечает он, происходящее видится не столько попыткой задавить некий зреющий бунт в армии, сколько войной кланов за сферы влияния и бюджеты.
"Но эта внутривидовая грызня будет иметь далеко идущие последствия, – прогнозирует Виталий Кулик. – Ведь она накладывается на общее недовольство в войсках офицерским составом. Тот камушек, который сдвинул Пригожин своим бунтом
, повлиял на общий настрой в среднем и низшем офицерском составе, непосредственно среди солдат, в том числе наемников. Они видят, что справедливости нет, что офицеры, которые их как-то берегли, подвергаются репрессиям. И это приводит к общему недоверию к путинскому режиму. Есть усталость, которая накладывается сейчас еще и на недовольство. Плюс — накопленный, но не вышедший вовне гнев, агрессия. Учитывая всё это, порох явно начинает подтлевать".
При этом, эксперт не верит в революцию в России. Но новые бунты в определенных частях, подразделениях, по его мнению, вполне реальны.
"Да, они будут быстро подавляться, зачинщики – выявляться, контрразведка – искать врагов и шпионов. Но это будут именно внутренние процессы и внутренняя мотивация, – уверен Виталий Кулик. – И таких бунтов может быть всё больше, есть вероятность, что массы людей окажется деморализованы. И это очень хорошо. Напомню, что фронт в Первой мировой войне развалился именно из-за подобных тенденций в армии Российской империи. А дальше был развал собственно Российской империи. Чего мы нынешней РФ и желаем!".
Вряд ли военные забудут козни Шойгу и Герасимова, а также путинское прислушивание к ним
Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович размышляет так:
"Похоже, происходящее сейчас в вооруженных силах РФ, похоже, является следствием внутренних противостояний именно там. По сути, совпало два момента. Первый – так называемый пригожинский бунт
. Второй – высшее военное руководство (в лице Герасимова и Шойгу), воспользовавшись ситуацией, видимо, смогло донести до ушей Путина определенную проблему, существующую в российской армии. А именно – что командиры более низшего звена, мягко говоря, недолюбливают начальника Генштаба и министра обороны. А последние, чтобы убрать таких людей, могли вложить в голову Путина мысль, что эти "смутьяны" могли быть причастны либо к июньскому мятежу, либо к вероятным следующим выступлениям против путинского режима".
Последствия всего этого, считает эксперт, будут крайне негативны для армии агрессора.
"Ведь оттуда, – поясняет он, – по сути, выбивают сейчас наиболее боеспособных командиров. Которые, как бы к ним ни относились, демонстрировали хоть какой-то результат и знали о реальной ситуации на фронте. По логике, их следовало менять на более лояльных к военно-политической верхушки, но и не менее профессиональных, чем те, кого решили убрать. Но с профессионализмом в России как раз таки – существенные проблемы".
По мнению Игоря Рейтеровича, скорее всего, подобные "маневры" негативно отобразятся на возможности эффективно руководить оккупационными войсками. Плюс – еще более отдалить армию от власти.
"Вряд ли военные забудут козни Шойгу и Герасимова, а также путинское прислушивание к ним. Впрочем, вряд ли стоит сейчас ожидать некого военного бунта в стране-агрессоре, – отмечает эксперт. – Но при определенных событиях, которые могут подразумевать участие армии во внутренних процессах, она может занять некую выжидающую позицию, возможно, нелояльную к действующей власти".
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Ігор
сегодня, 14:12
Якими б не були наслідки тих процесів на Московії, Україні вони нічим не допоможуть. Навіть нашкодять, відволікаючи увагу засліпленого малоправослав'я від вирішення питань всередині країни. Коли радянська влада корумпованих веде вперед до минулого. Треба займатися реформою у власній країні, а ні сподіватись що десь там якось вирішиться. Гніле не веде до перемоги!