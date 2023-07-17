Действительно ли в РФ началась война кланов – что происходит в российской армии

После пригожинского бунта продолжаются усиленные чистки в российской армии. Согласно данным американского Института изучения войны (ISW), увольняют, а возможно и арестовывают командиров из некоторых наиболее боеспособных частей и соединений вооруженных сил РФ. А британская разведка сообщает, что российские офицеры серьезно недовольны происходящим, всё больше критикуя министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова. К чему в обозримом будущем могут привести процессы, запущенные в связи с мятежом вагнеровцев? Мы видим игру спецслужб – или силовые подразделения страны-агрессора, действительно, вошли в клинч с непредсказуемыми последствиями? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Внутрироссийские игры могут иметь последствием быстрые и неожиданные события в самой РФ, к которым Запад окажется не готов

Бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009), дипломат с более чем 30-летним стажем Владимир Огрызко думает, что говорить о том, будто в России развернулась серьезная внутривидовая борьба, было бы преувеличением.

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"Но некие "чистки", действительно, идут. Подтверждая, что заявления в стиле "всё идет по плану" — не имеют ничего общего с реальностью. Никакого плана больше нет. А то, что есть, Россия реализовать не может", – отмечает эксперт.

В то же время, его настораживает, что внутрироссийские игры могут иметь последствием быстрые и неожиданные события в самой РФ, к которым Запад окажется не готов.

"И меня это беспокоит, – признался Владимир Огрызко. – Пока что на Западе не хотят думать над тем, как трансформировать построссийскую территорию. Там ожидают, что всё произойдет как-то само собой. Это плохая позиция. Происходящее во внутриполитической жизни РФ, "чистки" генералитета, свидетельствуют о том, что следует быть готовыми к очень неожиданным поворотам".

Вряд ли возможна революция в России, но новые бунты вполне реальны

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик считает, что у нас слишком мало информации, чтобы делать однозначные выводы. Даже исходя из того, что говорят британская разведка и американские аналитики.

И пока рано говорить о том, что идут массовые чистики, сравнивая их со сталинскими. Следует понимать, что те офицеры и генералы, которых двигали по линии Миноброны РФ – это всё чьи-то люди. Они не пробились наверх, благодаря неким полководческим умениям знаниям, опыту. Они не имеют самостоятельные политические амбиции. Они не игроки, а – фигуры. И двигали их те же Шойгу, Герасимов, кто-то из Администрации президента, кто-то из Кабмина, группировки в Минобороны, в бывшем Главном разведывательном управлении (ГРУ), переименованном в Главное управление Генштаба вооруженных сил, некие отдельные департаменты и так далее", – поясняет эксперт. "На данный момент я бы не преувеличивал процессы, происходящие внутри вооруженных сил РФ

Именно поэтому, отмечает он, происходящее видится не столько попыткой задавить некий зреющий бунт в армии, сколько войной кланов за сферы влияния и бюджеты.

повлиял на общий настрой в среднем и низшем офицерском составе, непосредственно среди солдат, в том числе наемников. Они видят, что справедливости нет, что офицеры, которые их как-то берегли, подвергаются репрессиям. И это приводит к общему недоверию к путинскому режиму. Есть усталость, которая накладывается сейчас еще и на недовольство. Плюс — накопленный, но не вышедший вовне гнев, агрессия. Учитывая всё это, порох явно начинает подтлевать". "Но эта внутривидовая грызня будет иметь далеко идущие последствия, – прогнозирует Виталий Кулик. – Ведь она накладывается на общее недовольство в войсках офицерским составом. Тот камушек, который сдвинул Пригожин своим бунтом

При этом, эксперт не верит в революцию в России. Но новые бунты в определенных частях, подразделениях, по его мнению, вполне реальны.

"Да, они будут быстро подавляться, зачинщики – выявляться, контрразведка – искать врагов и шпионов. Но это будут именно внутренние процессы и внутренняя мотивация, – уверен Виталий Кулик. – И таких бунтов может быть всё больше, есть вероятность, что массы людей окажется деморализованы. И это очень хорошо. Напомню, что фронт в Первой мировой войне развалился именно из-за подобных тенденций в армии Российской империи. А дальше был развал собственно Российской империи. Чего мы нынешней РФ и желаем!".

Вряд ли военные забудут козни Шойгу и Герасимова, а также путинское прислушивание к ним

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович размышляет так:

Второй – высшее военное руководство (в лице Герасимова и Шойгу), воспользовавшись ситуацией, видимо, смогло донести до ушей Путина определенную проблему, существующую в российской армии. А именно – что командиры более низшего звена, мягко говоря, недолюбливают начальника Генштаба и министра обороны. А последние, чтобы убрать таких людей, могли вложить в голову Путина мысль, что эти "смутьяны" могли быть причастны либо к июньскому мятежу, либо к вероятным следующим выступлениям против путинского режима". "Похоже, происходящее сейчас в вооруженных силах РФ, похоже, является следствием внутренних противостояний именно там. По сути, совпало два момента. Первый – так называемый пригожинский бунт

Последствия всего этого, считает эксперт, будут крайне негативны для армии агрессора.

"Ведь оттуда, – поясняет он, – по сути, выбивают сейчас наиболее боеспособных командиров. Которые, как бы к ним ни относились, демонстрировали хоть какой-то результат и знали о реальной ситуации на фронте. По логике, их следовало менять на более лояльных к военно-политической верхушки, но и не менее профессиональных, чем те, кого решили убрать. Но с профессионализмом в России как раз таки – существенные проблемы".

По мнению Игоря Рейтеровича, скорее всего, подобные "маневры" негативно отобразятся на возможности эффективно руководить оккупационными войсками. Плюс – еще более отдалить армию от власти.

"Вряд ли военные забудут козни Шойгу и Герасимова, а также путинское прислушивание к ним. Впрочем, вряд ли стоит сейчас ожидать некого военного бунта в стране-агрессоре, – отмечает эксперт. – Но при определенных событиях, которые могут подразумевать участие армии во внутренних процессах, она может занять некую выжидающую позицию, возможно, нелояльную к действующей власти".

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