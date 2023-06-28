Может ли произойти новый мятеж в РФ – как понимать заявления Путина и его окружения

Идут четвертые сутки после пригожинского мятежа, который до сих пор вызывает немало вопросов. О чем говорят путинские заявления касательно того, во сколько обходилось содержание наемников ЧВК "Вагнер" из бюджета (более 86 млрд рублей в год), заверения главы Росгвардии Виктора Золотова, что ситуация якобы была под контролем, а также сообщения СМИ о якобы осведомленность генерала Суровикина о мятежных планах Пригожина? Что можно сказать в целом о реакции Кремля на происшедшее на данный момент? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Пока победили Путин и Шойгу, но тут ключевое слово "пока"

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок поделился следующим комментарием:

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"Касательно признания Путина, что финансирование "вагнеровцев" проводилось за счет госбюджета РФ – есть все основания для возбуждения уголовного дела против него самого. Ведь ЧВК (любые, включая "Вагнер"), согласно российскому законодательству, — незаконные организации. Их деятельность ничем не урегулирована. И как, в таком случае, можно было выделять финансирование из госказны?".

Эксперт не сомневается в правдивости заявлений главы Росгвардии – Золотова, что ситуация была под контролем и никто не дал бы пригожинцам штурмовать Москву.

"Российские военные были, действительно, готовы уничтожать колонну вагнеровцев в любой момент. На территории РФ хватало для этого авиации. И то, что наемники сбили самолет и ряд вертолетов, говорит, что Пригожин понимал такую угрозу. И его бойцы предпринимали соответствующие меры, уничтожая, в том числе, средства воздушной разведки. Но это вряд ли могло продолжаться и дальше. Как только бы колонна зашла в подходящее для удара место – ее бы уничтожили, глазом не моргнув. То, что им дали дойти так далеко (до Москвы оставалось 200 км) говорит лишь о том, что Путин, действительно, пытался локализовать конфликт. Не допустить гражданской войны, не допустить смуты, выявить предателей. Как по мне, все эти задания ему удалось выполнить. И в своей вчерашней речи он именно на этом делал акценты. Что он может договариваться. Ради страны. А Пригожина при этом выставлял слабаком. Сейчас гуляет куча мемов по поводу того, как быстро "сдулся" Пригожин, репутацию которого вся силы рос-пропаганды сейчас умножает на ноль", – отмечает Валерий Клочок.

Он обращает внимание, что Путин перебрал лично на себя комментирование всей этой истории. А это, считает эксперт, демонстрирует, что по внутренней системе, которую российский диктатор долго выстраивал, пошли серьезные трещины. И он пытается их латать.

"Не исключено, что ему удастся стабилизировать ситуацию на какой-то определенный период. Но обнажившиеся изъяны системы показали, что ее можно рушить. Так что ждем продолжения. Пока победили Путин и Шойгу. Но тут ключевое слово "пока", – акцентирует эксперт. – Информация о том, что генерал Суровикин мог знать о планах Пригожина, вполне может быть правдой. В его окружении полно тех, кто за три серебряника сдал бы планы шефа. Продажен и сам Пригожин. Он шкурник. Он решал личный, шкурный интерес. Удалось ли ему это? Сказать сложно. Не исключено, что вскоре гарантирующей Пригожину неприкосновенность Лукашенко разведет руками и скажет — ну, так получилось, нет больше Пригожина. Уничтожен".

Нельзя исключать, что Путин рассчитывает на ликвидацию Пригожина в какой-то определенный момент

Политолог Дмитрий Воронков подчеркивает, что все заявления, которые делают Путин, его окружение, рос-пропаганда – выстроены в духе одной кампании по отбеливанию имиджа хозяина Кремля.

"А имидж этот серьезно пострадал в результате бунта вагнеровцев. По сути, было продемонстрировано, что есть раскол, что царя, который не так уж силен, особо не боятся. А он боится, ведь было известно, что президентский борт улетал из Москвы, когда туда двигались пригожинские войска, – напоминает эксперт. – И сейчас вся кампания идет в стиле — "мы были ко всему готовы", "мятеж бы быстро подавили", "царь держал руку на пульсе". Ну, а цену "услуг" ЧВК озвучили (хоть истинную цену мы не знаем), чтобы показать, как дорого она обходилась российскому бюджету. А потому, мол, без нее будет лучше. У нас есть армия, Росгвардия, ура-ура!".

По мнению Дмитрия Воронкова, пригожинский бунт точно не был постановочным, ситуация реально представляла опасность для Кремля.

"Полагаю, что Лукашенко, действительно, являлся посредником. И Пригожина купили интересным для него предложением. Не исключено, что договоренность состоит в том, чтобы Пригожин и его командиры готовили бойцов в Беларуси. Возможно, в Кремле не отказались от похода на Киев. В том числе с Беларуси. И это могло заинтересовать Пригожина. В силу больших политических амбиций, ему важно из этой войны выжать для себя и своей ЧВК максимум. Чтобы после прихода мира, когда бы и каким бы он ни был, получить определенные политические бонусы", – размышляет эксперт.

Он считает, что вряд ли дело только в деньгах, их у Пригожина хватает. На одной Африке он зарабатывает в разы больше, чем на войне в Украине.

"В то же время, – продолжает Дмитрий Воронков, – нельзя исключать, что Путин рассчитывает на ликвидацию Пригожина в какой-то определенный момент. Пока же вагнеровцы Кремлю нужны. Но не на территории РФ. В силу обстоятельств, российская власть вынуждена от ЧВК абстрагироваться, сделав ставку на доминирование регулярной армии над частными группировками типа пригожинской".

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