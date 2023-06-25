Действия Лукашенко унизили Путина: президент Беларуси воспользуется ситуацией

Президент Беларуси Александр Лукашенко прямо поспособствовал завершению бунта лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Такие действия оказались унизительными для Путина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ISW.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Вечером, 24 июня, пресс-служба белорусского президента объявила, что Лукашенко удалось договориться с Евгением Пригожиным прекратить его наступление на Москву. Согласно договоренностям, Пригожин отказывается от наступления, Кремль снимает предварительные обвинения с него и безопасно доставляет лидера вагнеровцев в Беларусь.

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Институт изучения войны указывает, что Лукашенко имеет неопределенное влияние на Пригожина, а в пресс-службе президента Беларуси указали на давнее знакомство между обоими. Кроме того, Беларусь служила для вагнеровцев как транзитная страна для своих миссий в других точках мира. Также Лукашенко использовал вагнеровцев для продвижения своей избирательной кампании в 2020 году.

Анализ ISW указывает, как этим может воспользоваться президент Белоруссии.

"Лукашенко, вероятно, постарается использовать деэскалацию вооруженного восстания для достижения своих целей, таких как отсрочка официального оформления Союзного государства России и Беларуси или предотвращение Путина использования белорусских войск в Украине", — пишут ISW.

Институт изучения войны считает, что договоренность между Лукашенко и Пригожиным унизительна для Путина, который самостоятельно не урегулировал ситуацию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Институт изучения войны проанализировал причины начала мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Также "Комментарии" писали об анализе ISW, указывавшем, что Пригожин планирует начать военные действия на территории России.