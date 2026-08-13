Черговий дипломатичний конфлікт спалахнув між Токіо та Москвою через суперечливі території Курильського архіпелагу. Міністерство закордонних справ Японії висловило офіційний рішучий протест після того, як лідер країни-агресорки Володимир Путін здійснив поїздку на острів Ітуруп. За інформацією інформаційного агентства Kyodo, через цей інцидент до японського зовнішньополітичного відомства негайно викликали посла РФ Николая Ноздрєва.

Путін і Медведєв

У відповідь на реакцію Токіо представники російського режиму традиційно вдалися до агресивної риторики та залякувань. Зокрема, колишній президент РФ Дмитро Медведєв виступив із різкими заявами на адресу японського уряду.

"Курильські острови були, є і будуть російською землею", — безапеляційно оголосив Медведєв, коментуючи позицію Москви.

Російський чиновник окремо наголосив, що будь-хто, хто відмовляється визнавати приналежність цих територій Росії, зокрема прем'єр-міністр Японії Санае Такаїті, неодмінно зіштовхнеться зі "страшними наслідками".

Своєю чергою Володимир Путін спробував виправдати свої дії посиланнями на історичні домовленості. Він зауважив, що територіальні претензії Токіо нібито суперечать чинним міжнародним договорам.

"У Японії є претензії до РФ по Курилах, — заявив раніше глава Кремля, намагаючись легітимізувати окупацію островів, — хоча вони закріплені за Росією в міжнародних документах як реалії після Другої світової війни".

При цьому Путін цинічно додав, що Москва буцімто не розглядає Японію як потенційну загрозу і не висуває жодних власних вимог чи територіальних претензій до Токіо, попри відверті погрози з боку його власного оточення.