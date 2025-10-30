"Должны идти на поклон к Путину": в России угрожают Западу из-за нового ядерного оружия

Глава Госдумы Вячеслав Володин заявил, что западные страны должны быть готовы "идти с поклоном" к российскому диктатору Владимиру Путину, чтобы Москва не применила свой подводный ядерный аппарат "Посейдон".

Вячеслав Володин. Фото из открытых источников

Вячеслав Володин, выступая в Госдуме, озвучил новые ядерные угрозы для мира. Российский политик призвал Запад склониться перед Путиным.

"Те, кто за границей нам вредят, должны готовиться с поклоном идти к нашему главнокомандующему. Только чтобы мы не применили это оружие", — заявил Володин, имея в виду ядерную торпеду "Посейдон".

Ранее Владимир Путин во время посещения Центральной военной клинической больницы имени Мандрика в Москве заявил об "успешном" испытании установки "Посейдон". По его словам, это ядерное оружие технически не может перехватить ни одна страна мира.

Путин рассказал, что аппарат способен погружаться на значительные глубины и имеет сверхвысокий уровень скрытности, что делает его "беспрецедентным" в мире. Путин также утверждает, что по мощности "Посейдон" превосходит межконтинентальную ракету "Сармат".

"Посейдон" – это российский проект беспилотного подводного аппарата, выполняющий функцию ядерной торпеды. По замыслу разработчиков, это оружие предназначено для нанесения гарантированного неприемлемого ущерба – ударов по прибрежным районам, причиняющим масштабное радиоактивное загрязнение, а также для уничтожения кораблей и военно-морских баз.

