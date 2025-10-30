logo_ukra

Головна Новини Світ Росія "Мають йти на поклон до Путіна": у Росії погрожують Заходу через нову ядерну зброю
commentss НОВИНИ Всі новини

"Мають йти на поклон до Путіна": у Росії погрожують Заходу через нову ядерну зброю

Голова Держдуми РФ закликав російських ворогів йти на поклін до Путіна, щоб Росія не застосувала підводну ядерну зброю "Посейдон".

30 жовтня 2025, 14:05
Автор:
avatar

Slava Kot

Голова Держдуми В’ячеслав Володін заявив, що західні країни мають бути готові "йти з поклоном" до російського диктатора Володимира Путіна, аби Москва не застосувала свій підводний ядерний апарат "Посейдон". 

"Мають йти на поклон до Путіна": у Росії погрожують Заходу через нову ядерну зброю

В’ячеслав Володін. Фото з відкритих джерел

В’ячеслав Володін під час виступу в Держдумі озвучив нові ядерні погрози для світу. Російський політик закликав Захід схилитися перед Путіним.

"Ті, хто за кордоном нам шкодять, мають готуватися з поклоном іти до нашого головнокомандувача. Тільки щоб ми не застосували цю зброю", — заявив Володін маючи на увазі ядерну торпеду "Посейдон".

Раніше Володимир Путін під час відвідування Центрального військового клінічного шпиталю імені Мандрика в Москві заявив про "успішне" випробування установки "Посейдон". За його словами, цю ядерну зброю технічно не може перехопити жодна країна світу.

Путін розповів, що апарат здатний занурюватися на значні глибини та має надвисокий рівень скритності, що робить його "безпрецедентним" у світі. Путін також стверджує, що за потужністю "Посейдон" перевершує міжконтинентальну ракету "Сармат".

"Посейдон" — це російський проєкт безпілотного підводного апарату, який виконує функцію ядерної торпеди.За задумом розробників, ця зброя призначена для завдання гарантованого неприйнятного збитку — ударів по прибережних районах, що спричиняють масштабне радіоактивне забруднення, а також для знищення кораблів і військово-морських баз. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Дмитро Медведєв пригрозив "Посейдоном", якого назвав зброєю Судного дня.

Також "Коментарі" писали, що в Кремлі вдалися до погроз реагуючи на слова Трампа про відновлення ядерних випробувань.



