У Кремлі пригрозили США після слів Трампа про відновлення ядерних випробувань

У Кремлі прокоментували заяву президента США Дональда Трампа про намір відновити випробування ядерної зброї. Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росії не відомо про те, що будь-яка країна нині проводить подібні випробування, і нагадав про чинний міжнародний мораторій.
Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото з відкритих джерел
Дмитро Пєсков під час брифінгу в Кремлі заявив, що Сполучені Штати не повідомляли Росію про можливі наміри порушити мораторій.
Представник Путіна додав, що Москва відреагує відповідно до ситуації, якщо будь-яка країна справді порушить міжнародні домовленості.
Пєсков зауважив, що якщо Трамп під випробуванням ядерної зброї мав на увазі російські системи "Буревісник" або "Посейдон", то ця інформація не відповідає дійсності. Речник Кремля наголосив, що у Москві сподіваються, що інформацію про російські розробки була донесена до президента США коректно.
Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що Вашингтон має проводити випробування ядерної зброї "на рівних" з іншими державами, які, за його словами, вже це роблять.
Від 1996 року діє Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ), який забороняє будь-які ядерні вибухи в мирних чи військових цілях. Хоча США та Росія підписали цей документ, жодна з них не ратифікувала його. Останні ядерні випробування Росія провела у 1990 році, а США у 1996-му.
