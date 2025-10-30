У Кремлі пригрозили США після слів Трампа про відновлення ядерних випробувань

У Кремлі прокоментували заяву президента США Дональда Трампа про намір відновити випробування ядерної зброї. Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росії не відомо про те, що будь-яка країна нині проводить подібні випробування, і нагадав про чинний міжнародний мораторій.

Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото з відкритих джерел

Дмитро Пєсков під час брифінгу в Кремлі заявив, що Сполучені Штати не повідомляли Росію про можливі наміри порушити мораторій.

"Існує дійсний поточний мораторій на ядерні випробування. Президент Трамп у своїй заяві згадав, що інші країни, мовляв, займаються випробуванням ядерної зброї. Досі нам не було відомо, що хтось проводить подібні випробування", — сказав Пєсков.

Представник Путіна додав, що Москва відреагує відповідно до ситуації, якщо будь-яка країна справді порушить міжнародні домовленості.

"Я хочу нагадати заяву президента Путіна, яка неодноразово повторювалася: якщо хтось відійде від мораторію, то Росія діятиме відповідно до ситуації", — пригрозив речник Кремля.

Пєсков зауважив, що якщо Трамп під випробуванням ядерної зброї мав на увазі російські системи "Буревісник" або "Посейдон", то ця інформація не відповідає дійсності. Речник Кремля наголосив, що у Москві сподіваються, що інформацію про російські розробки була донесена до президента США коректно.

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що Вашингтон має проводити випробування ядерної зброї "на рівних" з іншими державами, які, за його словами, вже це роблять.

Від 1996 року діє Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ), який забороняє будь-які ядерні вибухи в мирних чи військових цілях. Хоча США та Росія підписали цей документ, жодна з них не ратифікувала його. Останні ядерні випробування Росія провела у 1990 році, а США у 1996-му.

