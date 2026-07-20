Дроны под Москвой сожгли склады близкого друга Путина

В Московской области под атаку беспилотников попал один из крупнейших логистических комплексов России – "Южные врата". По сообщениям российских СМИ, после удара на складах в Домодедово произошел масштабный пожар. Позже выяснилось, что объект контролируется фондом, основателем которого является давний друг российского диктатора Владимира Путина виолончелист Сергей Ролдугин.

Украина атаковала логистический центр друга Путина под Москвой

Логистический хаб "Южные врата" расположен примерно в 28 километрах к югу от МКАД и занимает около 600 тысяч квадратных метров. На его территории работают склады крупных компаний, среди которых Wildberries, "Лемана Про" и Alibaba Group. По данным Forbes, комплекс является ключевым активом девелопера Instone Development.

После смены владельцев в 2022-2023 годах контроль над Instone получил фонд "Талант и успех". Согласно открытым российским реестрам, фонд владеет 84% компании, а его учредителем является Сергей Ролдугин. Кроме того, попечительский совет фонда возглавляет Владимир Путин.

По информации губернатора Московской области Андрея Воробьева, в результате атаки пострадали семь человек. Шесть были госпитализированы, среди них трое граждан Китая. Также сообщалось о значительных разрушениях и утечке бытовой химии из горящих складов.

Параллельно российские власти сообщили об ударах по другим объектам в Подмосковье, в частности, нефтебазе и составу Wildberries в Подольске. Кроме того ранее беспилотники атаковали аналогичные логистические объекты в Электростале и Тамбовской области.

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