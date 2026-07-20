Дрони під Москвою спалили склади близького друга Путіна

У Московській області під атаку безпілотників потрапив один з найбільших логістичних комплексів Росії — "Южные врата". За повідомленнями російських ЗМІ, після удару на складах у Домодєдово виникла масштабна пожежа. Пізніше з'ясувалося, що об'єкт контролюється фондом, засновником якого є давній друг російського диктатора Володимира Путіна віолончеліст Сергій Ролдугін.

Україна атакувала логістичний центр друга Путіна під Москвою

Логістичний хаб "Южные врата" розташований приблизно за 28 кілометрів на південь від МКАД та займає близько 600 тисяч квадратних метрів. На його території працюють склади великих компаній, серед яких Wildberries, "Лемана Про" та Alibaba Group. За даними Forbes, комплекс є ключовим активом девелопера Instone Development.

Після зміни власників у 2022–2023 роках контроль над Instone отримав фонд "Талант и успех". Згідно з відкритими російськими реєстрами, фонд володіє 84% компанії, а його засновником є Сергій Ролдугін. Крім того, опікунську раду фонду очолює Володимир Путін.

За інформацією губернатора Московської області Андрія Воробйова, внаслідок атаки постраждали семеро людей. Шестеро були госпіталізовані, серед них троє громадян Китаю. Також повідомлялося про значні руйнування та витік побутової хімії із палаючих складів.

Паралельно російська влада повідомила про удари по інших об'єктах у Підмосков'ї, зокрема нафтобазі та складу Wildberries у Подільську. Крім того, раніше безпілотники атакували аналогічні логістичні об'єкти в Електросталі та Тамбовській області.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Міноборони РФ цинічно пригрозили новими ударами по Києву.

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