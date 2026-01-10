Дроны взяли РФ в кольцо: где раздавались сильные взрывы

Рубрики
В Волгоградской области РФ после атаки дронов произошел пожар на нефтебазе. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил губернатор Волгоградской области РФ Андрей Бочаров.
Пожар на нефтебазе. Фото: из открытых источников
По его словам, соответствующие службы работают "на месте инцидента".
Бочаров добавил, что, по его "предварительным данным, пострадавших нет". Однако, отметил он, "на случай эвакуации жителей близлежащих домов приведен в готовность" пункт временного пребывания.
В то же время в Минобороны России отрапортовали о том, что их ПВО за ночь якобы обезвредила 59 "украинских беспилотников".
По данным российского оборонного ведомства, якобы больше всего дронов перехватили над акваторией Черного моря – 11. Еще 10 – над Краснодарским краем, 8 – над Брянской областью, 6 – над Липецкой областью РФ.
По 4 – над Калужской областью, Адыгеей, акваторией Азовского моря и оккупированным Крымом. 3 дрона российская ПВО якобы обезвредила "над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву".
2 – над Белгородской областью, по одному – над Воронежской, Смоленской, Тульской областями РФ.
