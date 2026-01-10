Дроны взяли РФ в кольцо: где раздавались сильные взрывы

В Волгоградской области РФ после атаки дронов произошел пожар на нефтебазе. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил губернатор Волгоградской области РФ Андрей Бочаров.

Пожар на нефтебазе. Фото: из открытых источников

"В Октябрьском районе в результате падения обломков БпЛА зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе", – отметил губернатор Волгоградской области РФ.

По его словам, соответствующие службы работают "на месте инцидента".

Бочаров добавил, что, по его "предварительным данным, пострадавших нет". Однако, отметил он, "на случай эвакуации жителей близлежащих домов приведен в готовность" пункт временного пребывания.

В то же время в Минобороны России отрапортовали о том, что их ПВО за ночь якобы обезвредила 59 "украинских беспилотников".

"За прошедшую ночь дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – говорится в сообщении Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, якобы больше всего дронов перехватили над акваторией Черного моря – 11. Еще 10 – над Краснодарским краем, 8 – над Брянской областью, 6 – над Липецкой областью РФ.

По 4 – над Калужской областью, Адыгеей, акваторией Азовского моря и оккупированным Крымом. 3 дрона российская ПВО якобы обезвредила "над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву".

2 – над Белгородской областью, по одному – над Воронежской, Смоленской, Тульской областями РФ.

