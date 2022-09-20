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Друг Путина пугает Европу ядерным оружием, но в Украине его не используют, ведь там будут жить россияне

Одиозное заявление российского депутата попало в эфир.

сегодня, 17:30
Автор:

Slava Kot
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Россияне, раздраженные последними неудачами в Украине, играют мышцами и угрожают миру. Депутат Госдумы и близкий друг Путина Андрей Гурулов в эфире российского государственного телевидения заявил, что Россия может нанести удар тактическим ядерным оружием по Великобритании и Германии, превратив эти страны в "марсианскую пустыню".

Друг Путина пугает Европу ядерным оружием, но в Украине его не используют, ведь там будут жить россияне

Друг Путина пугает Европу ядерным оружием. Фото с октрытых источников

Российский депутат был гостем на телеканале "Россия 1". На вопрос о перспективах войны в Украине он коротко сказал:

Мы победим и выживем, какой бы ценой это не произошло, — уверяет Андрей Гурулов.

Искажая реальность, он заявил, что половина воюющих в Украине военных – иностранцы, потому что у украинцев не хватает желающих воевать с Россией. Гурулов также заявил, что Россия может применить ядерное оружие, хотя президент США Джо Байден несколько дней назад предостерег Владимира Путина от такого шага.

Андрей Гурулов сообщил, что по Украине не будут наносить ядерные удары, потому что россиянам там еще жить. А вот другое дело страны Европы. Но россиянин высмеял возможность НАТО воспользоваться статьей 5, которая говорит, что если любое государство-член НАТО подвергается нападению, другие будут защищать ее. Депутат Госдумы сказал, что Соединенное Королевство, которое Российская Федерация превратит в пустыню в случае запуска ядерных ударов, не станет причиной активации статьи НАТО о защите других стран, ведь некого будет защищать.

Не обошел россиянин и немцев. Он сказал, что если РФ ударит по центру принятия решений, то есть по Берлину, это вызовет полный хаос в Германии и ее гибель.

Видео с угрозами от российского депутата можно просмотреть ниже:



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Источник: https://twitter.com/JuliaDavisNews/status/1571712271063072773
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