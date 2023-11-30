logo

BTC/USD

37693.07

ETH/USD

2031.11

LTC/USD

69.36

USD/UAH

37.35

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Дружественная к России страна запретила Лаврову пересекать границу: в Кремле отреагировали
commentss НОВОСТИ Все новости

Дружественная к России страна запретила Лаврову пересекать границу: в Кремле отреагировали

Болгария запретила главе МИД РФ Сергею Лаврову пролет правительственного самолета через свою территорию.

сегодня, 14:43
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отправился самолетом на заседание ОБСЕ, которое принимает Северная Македония. Для этого правительственный самолет РФ вместе с Лавровым должен пересечь воздушное пространство Болгарии. Сначала Болгария разрешила пролет, одна потом отменила свое решение.

Дружественная к России страна запретила Лаврову пересекать границу: в Кремле отреагировали

Представитель МИД РФ Мария Захарова и Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Причиной изменения решения Болгарии стало присутствие на российском самолете пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой, находящейся под санкциями Европейского Союза. Как следствие, Сергей Лавров и представители российской дипломатии были вынуждены изменить свой маршрут. Российский правительственный самолет пролетел через территорию Турции и Греции, а затем приземлился в Северной Македонии преодолев 4 тыс. км.


В Кремле отреагировали на решение дружественной к России Болгарии заблокировать самолет на котором находился Сергей Лавров и Мария Захарова. Представитель администрации Путина назвал такие действия "абсурдными и глупыми".

Напомним, что согласно опросам ECFR Болгария является одной из самых дружественных стран к России. Оказалось, что 65% болгар имеют дружелюбное отношение к россиянам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России отреагировали на заседание Совета Украина-НАТО. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москве не нравится такая программа сотрудничества и добавил слова о ее якобы "провокационном характере".

Также "Комментарии" писали, что дружественная к России страна не пустила российских туристов на свою территорию. С борта самолета сняли по меньшей мере 20 граждан, имевших российский паспорт. Это уже не редкий случай, когда российских туристов все менее рады видеть в популярных туристических странах.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!