Путинский бенефис: к чему теперь готовиться Украине – эксперты озвучили прогноз

В четверг, 23 декабря, президент РФ Владимир Путин провел традиционную большую пресс-конференцию. Среди прочего, заявил, что Россию можно развалить только изнутри, рассказал о двух вариантах Запада, которые готовятся по Украине, уверял, что хотел бы выстроить с нашей страной "добрососедские отношения", но с нынешним руководством Украины это якобы практически невозможно. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" этот путинский бенефис.

Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Путин дал понять, если он не получит того, чего хочет, то якобы вполне может использовать российскую армию против Украины

Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко так комментирует пресс-конференцию президента РФ:

"Владимир Путин во время общения с российскими и зарубежными журналистами решил не мелочиться и сполна подсыпал хвороста в и так горящий костёр по украинской тематике. Во-первых, он дал чёткое понимание, что Россия действительно рассматривает опцию полномасштабного нападения на Украину под видом "защиты". Таким образом сигналы Запада, начиная с осени, имеют под собой вполне реальный фундамент. Во-вторых, такое нападение не состоится, как минимум, до Рождества по восточному обряду, до которого, предположительно, должно состояться новое общение Путина с Байденом в Женеве. В-третьих, Путин даёт сигнал, что не собирается заговаривать и затягивать тему в дипломатическом общении. То есть, если он не получит того, чего хочет, то якобы вполне может использовать российскую армию против Украины".

По мнению эксперта, Путин сентенцией об Украине, которую якобы создал Ленин, сам же себе и перечит.

"Напомню, что в летней программной статье самого же Путина он видел зерно "отделения" русских и украинцев, а также дальнейшее формирование украинской государственности в польских и австро-венгерских интригах. Также он фактически отверг контакты с нынешним "киевским режимом", а хочет общения исключительно с теми, кто хочет налаживать добрососедские отношения с РФ. Получается, недавнее заявление о готовности прямых переговоров с Зеленским являются неправдивыми", – отмечает Игорь Чаленко.

Эксперт отметил, хочется надеяться, что данное публичное мероприятие и сказанное на нём – лишь один из элементов поднятия градуса для усиления своей позиции во время нынешнего переговорного процесса.

"Однако ряд заявлений Путина имеют иррациональный характер, что несёт соответствующие риски, – считает эксперт. – Во время пресс-конференции ярко чувствовалась обида на Запад, на НАТО, на Украину".

Более того, акцентирует Игорь Чаленко, создалось впечатление, что, независимо от дальнейшего переговорного процесса, для себя лично Путин уже принял решение, что именно он будет делать дальше исходя из, как он заявил, "безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

Учитывая выпады Путина о том, что в Украине проблемы с энергетическими запасами, не исключены российские диверсии на коммуникациях

Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко считает, что после этой пресс-конференции можно констатировать следующее: Путин установил некую планку и "забросил", что мяч теперь на поле Запада.

"По Донбассу он четко дал понять, что РФ отказывается быть стороной переговоров. Согласна лишь на роль посредника. И это – категорическое не совпадение позиций официальных Москвы и Киева. Для нас прямые переговоры с главарями квазиобразований "ДНР" и "ЛНР" – Пушилиным и Пасечником – "красная линия". Пойди на это Зеленский, это был бы серьезный повод для нового Майдана. Ясно, что "Минск" окончательно провалился, он работать не будет. Ни одна сторона к переговорам не готова. То есть, в лучшем случае, сохранится нынешний статус-кво. Вялотекущая позиционная война. Максимум, что может произойти – обмен пленными", – говорит аналитик.

В то же время, обозначенные Путиным некими условными флажками своих позиций, заявления о грядущих переговорах с Байденом, говорят о том, что наступление РФ на Украину в обозримом будущем маловероятно.

"Не только сейчас, этой зимой, когда его прогнозировали некоторые разведки и эксперты, а в принципе. С другой стороны, учитывая выпады Путина о том, что в Украине проблемы с энергетическими запасами, с тарифами, не исключены российские диверсии на коммуникациях. На тех же ТЭЦ. Обесточить или лишить тепла крупные города. Вероятность этого высокая, а вот вероятность прямого нападения еще больше снизилась, – отмечает Виктор Бобыренко. – Впрочем, это и ранее выглядело скорее как блеф, чем подготовка к реальному штурму".

Также эксперт обращает внимание, что Путин четко поставил акценты в отношение Зеленского. Назвал его недоговороспособным, потому что украинский президент якобы на крючке у "нациков".

"Закрепил Путин и свои выпады против НАТО и США. А также понизил статус союзников США по НАТО – мол, мы будем договариваться напрямую с Байденом. А те же Украина, Польша, страны Балтии, по логике высказываний Путина, – несамостоятельные, находящиеся под внешним управлением государства. И говорить с ними не о чем. Путин выступает с позиции: мы настолько великие, что готовы говорить только с США, потому что остальные – под США. И втемяшивают это в башку, в том числе украинцам. Мол, есть большая геополитическая игра, а вы здесь – сбоку-припёку. Ну, а нам важно доказать, что Путин не прав", – резюмирует Виктор Бобыренко.

Читайте также на портале "Комментарии" – Россия снова набирает группы наемников на Донбасс: что это значит и к чему стоит готовиться.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!